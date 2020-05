Antonio Zequila sul matrimonio saltato “Credo nella magia dell’amore…”

Antonio Zequila ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello VIP conclusasi qualche mese fa. All’interno della casa si farà ricordare per le discussioni con i coinquilini (come quelle con Sossio Aruta) ma non solo. Da vero playboy, Zequila non ha mancato di raccontare agli amici i particolari della sua vita amorosa.

Dopo aver visto una lettera scritta da una delle sue ex, Marina, Zequila è apparso particolarmente colpito e ha confessato, più volte, di sentirsi ancora innamorato di questa donna. Sulla scia di queste emozioni, proprio in diretta tv, aveva chiesto a Marina di sposarlo. La risposta è stata negativa ed è stata ribadita dalla D’Urso che, domenica sera, ha intervistatoto il bell’Antonio. Come l’avrà presa?

Antonio Zequila, la proposta di matrimonio

Era marzo 2020 quando Antonio Zequila chiedeva, in ginocchio in mezzo al salone della casa del GF VIP, di sposare la sua Marina. Una proposta che aveva spiazzato proprio tutti dal momento che nessuno pensava che l’uomo volesse realmente accasarsi. La risposta a tale proposta non è arrivata subito dal momento che, recluso in casa, Zequila non poteva avere contatti diretti con l’esterno.

Una volta uscito, però, le sorprese non si sono fatte attendere. Tra un litigio e l’altro con gli ex coinquilini e tra una battuta social ed un’altra, Antonio Zequila ha dovuto rassegnarsi a prendere un bel due di picche dalla sua amata Marina. La ragazza ha spiegato, in una recente intervista, che l’ex compagno ha frainteso la sua lettera e che lei non ha nessuna intenzione di convolare a nozze. Una vera e propria doccia fredda!

La reazione

Ricevere un “no” ad una proposta di matrimonio non è mai una cosa bella. Come ha reagito Antonio Zequila? A scoprirlo ci ha pensato Barbara D’Urso che ha invitato l’attore napoletano all’ultima puntata di Live: Non è la D’Urso. “Antonio c’è un problema, la tua fidanzata ha rilasciato una intervista e dice di non volerti sposare” ha detto la D’Urso in diretta stuzzicando, laddove possibile, il bell’Antonio.

“Io come atto d’amore ho espresso il desiderio di sposarla quando ero nella Casa. Ovviamente quando eravamo lì dentro non eravamo informati di ciò che accadeva fuori” ha detto Antonio Zequila senza scalfirsi più di tanto. Poi ha proseguito “In amore e in guerra non bisogna mai demordere. Lei mi ha dato tanta felicità, mi ha fatto sognare io continuo a sognare” per concludere “credo nella magia dell’amore”.