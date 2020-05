Gemma Galgani contro i giovani per la movida post lockdown (Foto)

Gemma Galgani è da sempre una delle dame più conosciute del trono over di Uomini e Donne. Non esiste puntata di cui non sia protagonista. Lo è stato ai tempi della relazione con Giorgio Manetti, come con Marco Firpo o, ancora, Rocco Fredella. Ultimamente lo è, a maggior ragione, dato che il suo corteggiatore, Nicola Vivarelli, ha solo 26 anni.

Sin dal momento in cui la dama torinese ha accettato il suo corteggiamento, ha ricevuto attacchi da più parti, specie da Tina Cipollari (che ne ha fatto anche una parodia). Gemma Galgani, quindi, non disdegna il corteggiamento dei giovani. Giovani che, però, ha ammonito nelle ultime ore dopo aver visto le immagini della movida post lockdown.

Gemma Galgani corteggiata da un giovanissimo

Gemma Galgani non ha mai avuto vita facile a Uomini e Donne. Questo vale soprattutto dopo la fine del rapporto con Giorgio Manetti ed è ancor più valido oggi che viene corteggiata da un ragazzo molto giovane. Eppure la Galgani sembra molto presa dal suo Nicola. Più volte gli ha manifestato il suo interesse e di essere alquanto lusingata dalle attenzioni che il giovane le sa riservare. Che dire, poi, delle continue scenate di gelosia verso Valentina Autiero?

Tra una cosa e l’altra, comunque, la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, alias Sirius, prosegue. Il ragazzo continua a dichiararsi interessato solo ed esclusivamente a Gemma e, per questo, ha rifiutato il corteggiamento di diverse coetanee arrivate in trasmissione per lui. Rinviato al mittente anche l’interesse manifestato dalla stessa Valentina.

Le parole contro i giovani e la movida

Se il corteggiamento dei giovani pare piacere molto a Gemma Galgani, non si può dire altrettanto dei comportamenti che, proprio i giovani, hanno tenuto in queste prime serate successive al lockdown. Le scene di movida in cui si vedevano tantissimi ragazzi e ragazze in giro per i locali, in assembramenti ingiustificati e senza mascherine hanno indignato un po’ tutti. Gemma Galgani, naturalmente, non ha fatto eccezione.

Per questo motivo, ha postato una foto su cui ha voluto inserire alcune parole rivolte ai giovani. “Ci dovrebbe essere solidarietà mai come adesso,invece di bere una birra in più… lasciate una borsa della spesa davanti alla porta di chi non può uscire per gravi motivi: Sarebbe un enorme regalo anche per voi oltre che per loro” ha scritto la dama torinese raccogliendo i like di molti dei suoi fans che la pensano come lei.