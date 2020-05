Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati: gli ultimi gossip

Alessia Marcuzzi avrebbe lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi

Nelle ultime ore è arrivata una notizia incredibile che riguarda Alessia Marcuzzi. La nota conduttrice che al momento è stata messa da parte a Le Iene Show si sarebbe lasciata col marito Paolo Calabresi Marconi. I due da tempo formavano una coppia molto affiatata ed unita, quindi questa separazione è giunta come un fulmine a ciel sereno.

I due sono convolati a nozze in gran segreto sei anni fa a Londra, ma sembrerebbe che negli ultimi mesi tra loro le cose non sono andate per niente bene al punto che la professionista romana avrebbe deciso di lasciarlo. A rendere noto il tutto ci ha pensato l’onnipresente Roberto D’Agostino col suo sito Dagospia. Al momento la diretta interessata non ha né smentito e nemmeno confermato la notizia di gossip sul suo conto.

La notizia bomba di Dagospia

Sul portale web Dagospia si legge questa notizia: “20 giorni fa, dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino da single il marito Paolo Calabresi Marconi”. La clamorosa notizia riportata dal giornalista gossipparo Roberto D’Agostino sarà vera o la solita bufala? Al momento non ci rimane che aspettare conferme oppure smentite da parte dell’imprenditore e della conduttrice Mediaset che molto presto tornerà alla guida di Temptation Island Vip.

Resta il fatto, se la notizia fosse veritiera, che per la Pinella sarebbe un duro colpo, che con il marito non ha figli. Ricordiamo che la professionista romana ha avuto una vita sentimentale molto attiva. Il suo primogenito Tommaso è nato dalla relazione avuta con l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi mentre Mia è venuta al mondo del breve flirt con Francesco Facchinetti.

Alessia e Paolo: il matrimonio in gran segreto a Londra, ora il possibile addio

Dopo l’addio a Francesco Facchinetti, Alessia Marcuzzi ha deciso di frequentare ancora una volta Paolo Marconi Calabresi. Infatti la conduttrice Mediaset e il noto imprenditore si conoscono da quando erano ragazzini ma solo alcuni anni fa hanno deciso di vedersi e tra loro è nato l’amore.

Le nozze sono state comunicate solamente a cosa fatta e sono state celebrate a Londra nel 2014. Ovviamente alla cerimonia segreta erano presenti solo pochi intimi. A questo punto non rimane che attendere altre informazioni ufficiale.