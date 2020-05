Sospeso Storie Italiane, Eleonora Daniele in ospedale: la nuova programmazione di Rai Uno

E’ nata Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele

Ebbene sì, la piccola Carlotta è voluta nascere prima del previsto. La neonata di Eleonora Daniele è venuta al mondo intorno alle 22:30 di lunedì 25 maggio 2020. A comunicarlo è stata direttamente la sua madrina Mara Venier. Attraverso il suo profilo Instagram ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme all’ex gieffina e sotto il messaggio d’auguri.

Visto che la professionista al momento si trova in ospedale e vi dovrà rimanere per alcuni giorni, di conseguenza Storie Italiane chiude prima della scadenza. Inizialmente la chiusura era prevista per venerdì 27 maggio, ma visto il parto un po’ prematuro, i vertici di Viale Mazzini hanno dovuto cambiare il palinsesto di Rai Uno. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà.

Storie Italiane chiude in anticipo: la nuova programmazione

Per martedì 26 e per mercoledì 27 maggio 2020, il contenitore Storie Italiane sarà sostituito dai programmi del daytime di Rai Uno. Nella serata di lunedì Eleonora Daniele è diventata mamma per la prima volta, di conseguenza la sua trasmissione si è chiusa ufficialmente prima per poi tornare in onda dalla prossima stagione televisiva. La programmazione del primo canale dal 26 subirà delle radicali modifiche.

In pratica il format della Daniele sarà sostituito da Uno Mattina che verrà trasmesso fino alle 11.30 per poi dare la linea a Elisa Isoardi che è tornata sul piccolo schermo dopo oltre due mesi di stop. La prova del cuoco partirà alle 11.30 solo per martedì 26 e mercoledì 27 maggio. Da giovedì, invece, il cooking show tornerà alla normale programmazione di mezzogiorno con la professionista piemontese affiancata dal collega milanese Claudio Lippi.

Marco Liorni e il suo Italia Sì Giorno per Giorno

Quindi non ci sarà nessun anticipo per Marco Liorni con il suo nuovo programma mattutino Italia Sì Giorno per Giorno. Il professionista romano che a fine giugno tornerà al timone di Reazione a Catena, in settimana andrà prendersi la fascia oraria fino ad ora occupata da Storie Italiane di Eleonora Daniele.

Dunque, a partire da giovedì 28 maggio 2020 e poi anche venerdì 29 per poi tornare da lunedì 1 giugno alle 10.30 fino alla fine del mese, i telespettatori di Rai Uno avranno modo di vedere Liorni col suo format quotidiano.Una nuova sfida per l’artista capitolino che sarà impegnato per tutta l’estate.