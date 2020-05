Anna Tatangelo come Gigi D’Alessio: la scelta della cantante sull’ex compagno

Anna Tatangelo fa la stessa scelta di Gigi D’Alessio

Dopo una storia d’amore durata all’incirca un decennio, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno scelto di dividere le loro strade.Tuttavia i due artisti saranno sempre legati perché hanno in comune il figlio Andrea. Qualche giorno fa la cantante di Sora è stata ospite, ovviamente in collegamento da casa sua, con Domenica In di Mara Venier.

La ragazza ha parlato molto della sua vita professionale ma non ha fatto nessun accenno alla separazione dal professionista napoletano. Identica cosa fatta la settimana prima dal grande Gigi ospite nel salotto di Francesca Fialdini, Da noi…A ruota libera. Dunque, i due cantanti hanno deciso di non parlare più di loro in pubblico. Ricordiamo che prima della pandemia avevano comunicato la separazione attraverso una Storia IG in comune e le loro intenzioni erano chiare.

La quarantena a Sora col figlio Andrea e la famiglia

Intervenuta a Domenica In, Anna Tatangelo ha confessato a Mara Venier di aver trascorso il periodo di lockdown a Sora, il suo paese natale. La cantante si era recata dalla famiglia per fare una visita ma poi è scattata la quarantena e di conseguenza è rimasta per due mesi lì con Andrea. In collegamento Skype, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha detto di essere stata con suo figlio e i suoi familiari.

All’inizio la 33enne era molto spaventata come gran parte degli italiani, troppe cose erano poco chiare. Ora sembra essere più tranquilla, ha ascoltato tanta musica e si è dedicata molto alla madre. “Stando sempre in giro ho vissuto poco i miei cari, invece così me li sono goduti. Sono stata fortunata, lo ammetto”, ha affermato la frusinate.

Anna e Gigi: le possibili ragioni della separazione

E se Anna Tatangelo era a Sora, Gigi D’Alessio è invece rimasto nella Capitale, con i tre figli avuti dall’ex moglie Carmela. I due artisti in questi mesi non hanno mai svelato le ragioni della separazione. Ma stando alle indiscrezioni che circolano in rete, la svolta sensuale della professionista frusinate avrebbe fatto storcere il naso all’artista partenopeo.

Infatti quest’ultimo tanti anni fa si è innamorato di una giovanissima acqua e sapone. Ovviamente i diretti interessati non hanno mai confermato e nemmeno smentito i rumors. Inoltre gira voce che la 33enne lo abbia lasciato perché il suo ex compagno non aveva intenzione di sposarla in chiesa. Sarà vero?