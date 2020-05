“Purtroppo ce lo siamo giocato…”: Alberto Matano, l’annuncio a La vita in diretta

Alberto Matano e l’annuncio sul suo inviato

Da qualche giorno con l’avvio della Fase 2 si sono aperte gran parte delle attività. Ovviamente ora c’è più preoccupazione perché gran parte della gente e fuori casa e il rischio di contagio se non vengono adottate le precauzioni, è altissimo. Di questo e di tanto altro ne hanno parlato Lorella Cuccarini e Alberto Matano a La vita in diretta.

Quest’ultimi, inoltre, hanno parlato dell’apertura delle palestre, piscine e impianti sportivi dopo un lockdown durato oltre tre mesi. In una piscina, l’inviato Stefano Buttafuoco che da anni lavora nel contenitore pomeridiano di Rai Uno ha detto che c’è tanta voglia di spensieratezza per buttarsi nel profumo di cloro, ma naturalmente sempre rispettando le regole. Qualche istante dopo il giornalista si è buttato in acqua e l’ex mezzo busto del Tg1 ha esclamato: “Ce lo siamo giocato”.

L’inviato de La vita in diretta si fa il bagno in piscina

Per poter nuotare in piscina bisogna attenersi a delle regole ben preciso, ovvero stare a due metri di distanza durante l’attività fisica, 7 mq in piscina. A spiegarle al pubblico di Rai Uno è stato l’inviato de La vita in diretta Stefano Buttafuoco. Quest’ultimo, che era in collegamento da un centro, ad un tratto si è buttato in acqua lasciando a bocca aperta Alberto Matano.

Il giornalista, infatti, ha detto: “Non posso che ringraziarti a nome di tutti gli italiani. Vorrei fare proprio un tuffo simbolo per segnare la libertà della Fase 2”. Dopo il tuffo il protagonista rivolgendosi all’ex volto del Tg1 ha fatto una battuta, ossia che spera di non perdere il posto di lavoro dopo tale gesto. Il collega di Lorella Cuccarini ha commentato così: “Ci siamo giocati l’inviato. Qui in studio tutti si vogliono tuffare. Ringrazio l’inviato che coraggiosamente si è tuffato”. (Continua dopo il video)

A #LaVitaInDiretta il tuffo simbolico del nostro Stefano Buttafuoco Giornalista Rai 1 😁💪 Gepostet von La vita in diretta am Montag, 25. Mai 2020

Lorella Cuccarini e l’escursione in giro per Roma

Nella medesima puntata de La vita in diretta si è parlato anche di un altro aspetto della Fase 2. Oltre alla ripartenza ci sono anche tutti i problemi riscontrati durante il fine settimana dove si sono riscontrati tantissimi assembramenti in tutta la Penisola.

Il conduttore Alberto Matano rivolgendosi alla collega Lorella Cuccarini col sorriso le ha detto: “Ho visto che sei andata un po’ in giro per Roma in questo fine settimana”. L’ex mezzo busto del Tg1 ha visto gli scatti condivisi sull’account IG della soubrette. In settimana, infatti, la professionista Rai ha visitato alcune bellezze della Capitale.