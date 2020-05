Il Paradiso delle signore replica 27 maggio: il piano segreto di Riccardo e Nicoletta

Nel corso della puntata del 27 maggio del Paradiso delle signore vedremo che tutto sarà pronto per la partenza di Nicoletta, Cesare e la piccola Margherita. La giovane Cattaneo farà di tutto per far credere a suo marito di aver preso di buon grado la notizia inerente il trasferimento.

Marcello, nel frattempo, coglierà al volo un’occasione lavorativa. Sul capo del giovane, infatti, continuerà a pendere il peso dell’affitto da pagare, pertanto, non si lascerà scappare un’occasione che si presenterà in caffetteria.

Grande opportunità per Marcello al Paradiso delle signore

La puntata del 27 maggio del Paradiso delle signore comincerà con Silvia che aiuterà sua figlia Nicoletta a preparare i bagagli per partire con Cesare e trasferirsi a Bari. La Cattaneo farà finta di aver accettato in modo gradevole la notizia di questo spostamento e sua madre non potrà che esserne sollevata. Salvatore, nel frattempo, si troverà a ricevere la visita di Anita mentre sarà in caffetteria. La donna lo informerà di necessitare di un periodo di pausa per poter risolvere alcune questioni familiari. Marcello prenderà questa notizia come un segno del destino.

Il giovane, infatti, considerando gli enormi problemi economici nei quali riversa, si proporrà immediatamente come cameriere. In questo modo avrà la possibilità di continuare a pagare l’affitto per lui e Angela. Al grande magazzino, intanto, vedremo che Irene stuzzicherà moltissimo Rocco. La fanciulla comincerà a sospettare che il giovane Amato sia analfabeta, per questo motivo proverà in tutti i modi a metterlo in difficoltà dinanzi le colleghe. Armando, però, si mostrerà subito propenso ad aiutare il giovane in difficoltà.

Spoiler 26 maggio: il piano di Riccardo e Nicoletta

Per Roberta, invece, ci sarà una splendida notizia. Un famoso editore, infatti, dirà di essere molto interessato al libro di Federico e vorrà pubblicarlo. La notizia, naturalmente, renderà molto felice la fanciulla, che non vedrà l’ora di informare il suo fidanzato. Al Paradiso delle signore, intanto, vedremo che tutto sarà pronto per registrare il video promozionale dello shopping center.

Nicoletta sarà la protagonista indiscussa e la ragazza riuscirà a recitare in modo esemplare la parte della famigliola felice insieme a Cesare e Margherita. Il clima sarà parecchio disteso e nessuno, in realtà, sarà in grado di immaginare quello che Nicoletta e Riccardo hanno in mente. Il Guarnieri, infatti, non avrà nessuna intenzione di lasciare andare via la sua amata.