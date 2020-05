Antonella Clerici svela la sua grande passione, poi ammette: “Non spendo tanto in vestiti e non ho tutto firmato”

Antonella Clerici non ama spendere molto sui vestiti

E’ risaputo che Antonella Clerici ha una grande passione per la cucina, non per questo per 18 anni ha condotto La prova del cuoco. Oltre all’arte culinaria, però, come gran parte delle donne anche la professionista lombarda adora fare shopping.

Tuttavia in una recente diretta Instagram ha confessato che non ama spendere molti soldi sui vestiti, ma c’è un accessorio in particolare a cui non rinuncia. “Non spendo tanto in vestiti e non ho tutto firmato”, ha detto la donna rispondendo ad un quesito che le ha posto Luca Bianchini. Quest’ultimo gli ha fatto cinquanta domande e dalle sue risposte i fan hanno scoperto qualcosa in più sulla loro beniamina.

La grande passione per le borse

E se sul piccolo schermo siamo abituati a vedere una Antonella Clerici In con abiti scintillanti e con degli outfit adatti alla situazione nella vita privata opta per delle cose più semplici. Ad esempio nelle conduzioni in prima serata la si vede spesso con delle paillettes, mentre nei format in onda la mattina, tipo La prova del cuoco, la professionista ha sempre indossato delle mise semplici.

Nella vita di tutti i giorni, anni fa la donna era praticamente innamorata dai capi neri, da qualche tempo, invece, utilizza del vestiario più colorato. “Non ho cose sempre all’ultima moda”, ha detto la Clerici durante la diretta Instagram facendo intendere che non si reca di continuo nei negozi d’abbigliamento. La sua unica grande passione sono le borse, quelle belle e costose. In pratica è la sua spesa più importante per il look ma non ne possiede molte. In poche parole se le piace quel modello non lo acquista di tutti i colori.

Antonella Clerici ama viaggiare molto

Rispondendo alle domande di Luca Bianchini, Antonella Clerici ha ironizzato dicendo che a lei non le regalano le borse, al massimo le donano dei prosciutti e formaggi. E’ palese che la professionista lombarda non è una influencer, ma sicuramente potrebbe consigliare i suoi follower in quali alberghi e quali città visitare.

Infatti, l’ex padrona di casa de La prova del cuoco è appassionata di viaggi. In questo caso la donna non bada a spese scegliendo la località migliore dove soggiornare. Dopo l’estate il pubblico di Rai Uno la ritroverà sul piccolo schermo con un nuovo format culinario.