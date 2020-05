Amici di Maria De Filippi colpito da un grave lutto: addio all’insegnante d’inglese [FOTO]

Lutto nel mondo della televisione: è venuto a mancare John Peter Sloan

Il mondo della televisione, ma in particolare Mediaset è stato colpito da un grave lutto. Purtroppo nelle ultime ore è venuto a mancare John Peter Sloan. Quest’ultimo era considerato l’insegnante di inglese più famoso del nostro Paese. Infatti per diversi anni il professionista aveva trasmesso la passione per la sua lingua madre attraverso il piccolo schermo.

Come dimenticare la sua partecipazione al talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. In quell’occasione la produzione e altri professori avevano ritagliato uno spazio per istruire gli allievi più distratti. Una rubrica che venne chiamata La Scimmia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto al 51enne.

John Peter Sloan è morto a Menfi, in Sicilia

Al momento non abbiamo molte informazioni in merito, la cosa certa è che John Peter Sloan è morto all’improvviso all’età di 51 anni. Non si conoscono le causa del decesso morte dell’insegnante d’inglese, ma si trovava a Menfi, un comune in provincia di Agrigento che aveva scelto come sua dimora fissa. L’uomo era arrivato nel nostro Paese nel 1990 e, oltre ad essere un professore, era pure cantante, attore teatrale e scrittore di libri.

Negli anni era diventato uno dei volti più amati di Zelig, il programma comico di Italia 1 e poi Canale 5. Dal 2016 viveva in Sicilia dove ha aperto la ‘Sloan scuola di inglese’, un luogo d’apprendimento della lingua indirizzato a bambini, adulti e agli insegnanti.

Il ricordo del collega Maurizio Colombi

E pensare che fino a tre giorni fa John Peter Sloan ha condiviso degli scatti che mostrano il mare di Menfi e del suo ritorno in studio di registrazione per nuovi cicli di corsi di inglese. Il collega Maurizio Colombi lo ha voluto ricordare con un lungo messaggio e un’immagine del suo amico.

Ecco le sue parole: “Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingam. John Peter Sloan, un grande cantante, un creatore, un attore, un comico, un insegnante unico, una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto. Tvb”. Ecco lo scatto in questione che ha ricevuto centinaia di likes e messaggi di condoglianze: