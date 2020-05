La vita in diretta, Alberto Matano vuota il sacco: “Tra me e Lorella Cuccarini cose inconfessabili”

Simpatica gag tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Continua la programmazione de La vita in diretta che da qualche settimana è tornata al consueto orario delle 16:50. Prima di cedere la linea a L’Eredità, Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno lanciato la pubblicità. Dopo il ritorno in studio, i due conduttori i sono mostrati in debita distanza facendo un simpatico scherzo al pubblico di Rai Uno. Stavolta, però, il siparietto messo su dai professionisti ha attirato l’attenzione dei telespettatori più del solito. Il motivo?

La regia si è soffermata sull’ex volto del Tg1 che, col sorriso stampato in faccia ha detto: “Domande inconfessabili durante la pubblicità tra me e Lorella” A quel punto la collega ha alzato le braccia ribadendo: “Eh, addirittura? Mammamia”. Quale scambio di battute ci sarà stato tra i due durante il nero pubblicitario? Il mistero si infittisce, lo scopriremo nei prossimi giorni?

Valeria Fabrizi su racconta e fa degli auguri speciali ad Emma Marrone

L’ultimo ospite dell’appuntamento del lunedì de La vita in diretta è stata Valeria Fabrizi, ovviamente in collegamento via Skype. Lorella Cuccarini ha chiesto alla regia di trasmettere una clip che racchiude in poco tempo la lunga carriera della professionista. Negli anni l’attrice ha lavorato al fianco di Totò ma anche Walter Chiari.

Essendo il 36esimo compleanno di Emma Marrone, la donna ha voluto dedicare un pensiero alla cantante salentina: “L’ho vista nel film di Gabriele Muccino, devo dire che è anche molto brava come attrice. E poi è una ragazza umile, che Dio che le mandi sempre così”.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano complici e rilassati

Negli ultimi giorni Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono apparsi più rilassati a La vita in diretta. Ad esempio la settimana scorsa l’ex busto del Tg1 si è buttato sul pavimento dello studio lasciando tutto il pubblico a bocca aperta. Mentre nella puntata di lunedì i due padroni di casa hanno messo su quella gag citata prima.

Ma nello storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno un’altra sorpresa l’ha comunicata il conduttore e attore teatrale Corrado Tedeschi. Quest’ultimo che recita anche a Un Posto al Sole, ha presentato la sua iniziativa la quale prevede che siano gli attori a spostarsi, in questo periodo d’emergenza sanitaria, direttamente nelle abitazioni degli spettatori.