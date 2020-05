Ylenia Carrisi, svelato il suo ultimo messaggio d’addio: la verità in un Video

Continua a essere avvolta dal mistero la scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia di Al bano e Romina. Nel corso degli anni diverse sono state le ipotesi sul suo allontanamento e in tanti hanno sempre pensato che sia stata la stessa ragazza a voler far perdere le proprie tracce. E’ mai possibile che la ragazza sia davvero scappata dalla famiglia?

Il rapporto di Albano e Romina con i media

Appartenere alla famiglia non è di certo semplice e lo sanno benissimo i figli di Al Bano e Romina Power. In diverse interviste sia Yari che Romina Jr hanno parlato della loro difficoltà nel trovare la propria strada dato che venivano sempre paragonati ai propri genitori. I media da sempre si interessano costantemente di loro e sono tanti i pettegolezzi sulla loro vita privata.

Negli anni la mamma di Ylenia è sempre stata abile con la stampa decidendo lei di cosa parlare. Quando lei e Albano si sono sposati, ciò che li rendeva unici, era questa condivisione costante della loro quotidianità i vari quotidiani di cronaca rosa e anche con la stampa.

Parlare di Ylenia Carrisi per i suoi familiari ancora oggi non è facile. Nelle loro parole e nei loro sguardi c’è sempre un aria di tristezza e malinconia. Se da un lato Al Bano è convinto che sua figlia sia morte, Romina Power invece non smette di cercarla. Alcuni mesi fa la cantante ha partecipato anche a Chi l’ha visto? lanciando un nuovo appello e mostrando a tutti un nuovo identikit della giovane.

La speranza di poterla riabbracciare e ritrovarla e sempre accesa e lo stesso vale anche per i fratelli. Secondo Romina, sua figlia sarebbe scappata da tutti perchè in cerca di libertà, una libertà che ha sempre cercato e mai trovato.

Ylenia Carrisi e il rapporto difficile con la propria famiglia

Ylenia Carrisi fin da piccola è sempre stata diversa dai suoi fratelli. Era definita da tutti uno spirito libero e ha sempre avuto una propria concezione di famiglia. Nonostante tutto Albano e Romina non hanno mai posto alcun limite ai loro figli, lasciandoli liberi di seguire la propria strada. Per Ylenia, però, la famiglia era un vincolo e lo ha confermato lei stessa in una vecchia intervista.

Nel momento in cui le viene chiesto cosa significa per lei ‘famiglia’ ecco che risponde: “È un legame non necessariamente buono. In ogni caso è un legame, una cosa da tenere in considerazione: ti può far diventare molto egoista, o ti fa voler avere sempre una famiglia accanto“.