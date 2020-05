Amici Speciali, cambio di regolamento: nella terza puntata ci saranno molte eliminazioni

Amici Speciali: nella terza puntata eliminazioni a sorpresa

Amici Speciali è arrivato al giro di boa. Maria De Filippi ha condotto due puntate, la prima con ottimi ascolti, la seconda con un calo importante e diverse critiche. Tuttavia, venerdì 29 maggio andrà in onda la terza puntata. Lo show è rivolto a donare soldi, tamponi, rimborsi a medici e infermieri in collaborazione con la Protezione Civile italiana.

Nel cast troviamo volti noti, ormai professionisti nel loro settore: Andreas Muller, Umberto Gaudino, Gabriele Esposito, Giordana Angi, Alberto Urso, Alessio Gaudino, Irama, Random, Michele Bravi, Javier Rojas, Gaia Gozzi, The Kolors. La giuria, composta da Giorgio Panariello, Eleonora Abbagnato, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, insieme ai professori Beppe Vessicchio, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, hanno premiato Alessio nella prima puntata e Alberto nella seconda.

Ma adesso, a sorpresa, la pagina ufficiale Instagram del programma ha annunciato che nella semifinale avverrà qualcosa di inaspettato, ovvero diverse eliminazioni. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

Rimarranno solamente in 4

Il programma è molto diverso da come era stato pensato all’inizio. La produzione aveva organizzato una gara tra ex concorrenti e cantanti noti, ma l’emergenza per Coronavirus ha cambiato le cose. Per questo in tutta fretta la redazione ha rivisto e modificato il format fino a renderlo una condivisione e uno spettacolo tra talenti.

Ovviamente per questa causa così importante non avrebbe avuto alcun senso inserire nel regolamento le eliminazioni. Invece, dopo le prime due puntate in cui tutti si sono esibiti in un clima di grande festa, adesso qualcuno dovrà abbandonare il programma. Come potete vedere dal post riportato qui sotto, nella semifinale rimarranno soltanto quattro concorrenti.

Quindi, venerdì 29 maggio ci saranno ben 8 eliminazioni e soltanto 4 accederanno all’ultima puntata. La finale andrà in onda venerdì 5 giugno anche se non sono ancora chiare le modalità e il regolamento. Spesso ad Amici negli ultimi anni non è stato spiegato il meccanismo con grande insoddisfazione dei telespettatori. Maria ha ricevuto, inoltre, molte critiche perché sembra che dia più spazio a scherzi e a soddisfazioni personali piuttosto che ai talenti e la causa per cui sono stati chiamati. Voi che cosa ne pensate?