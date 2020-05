Incidente per Michelle Hunziker durante la diretta Instagram: a terra a gambe all’aria [VIDEO]

Michelle Hunziker da lezioni di fitness su Instagram

Oltre alla conduzione di Striscia la Notizia al fianco del collega Gerry Scotti, la bella La nota Michelle Hunziker ultimamente sta intrattenendo i suoi numerosi follower di Instagram con degli allenamenti casalinghi. A causa della quarantena che è durata all’incirca un paio di mesi, la soubrette elvetica ha aumentato il numero di training durante, vista l’impossibilità di raggiungere le palestre che sono state aperte solo lunedì 25 maggio 2020.

La madre di Aurora, Sole e Celeste, quindi, ha aumentato il numero delle lezioni condivise sul noto social network, dando un sostegno e dei consigli a tutti coloro che sono rimasti nelle proprie abitazioni in questo periodo d’emergenza.

Piccolo inconveniente per la soubrette elvetica

Anche con l’avvio della Fase 2 iniziata lo scorso 4 maggio, Michelle Hunziker sta continuando a realizzare delle sedute di fitness che la stessa ha voluto soprannominare ‘iron ciapet’. In questo format la conduttrice svizzera spiega ai suoi numerosi seguaci come mantenere i propri glutei sodi. Mentre si allena, la professionista Mediaset utilizza degli attrezzi casalinghi, non potendo usufruire degli strumenti cui le palestre sono dotate.

Di conseguenza la moglie di Tomaso Trussardi è costretta a mettere in atto tali esercizi con quello che si ritrova tra le mura domestiche. La sua villa a Bergamo si è praticamente trasformata in una palestra. Tuttavia anche in casa non mancano gli inconvenienti e questo lo sa benissimo la collega di Gerry Scotti. Quest’ultima, infatti, è stata protagonista di una brutta caduta durante un esercizio fisico.

Michelle Hunziker cade per terra durante gli esercizi

Michelle Hunziker stava realizzando una diretta Instagram e nello stesso tempo stava eseguendo un esercizio con il supporto del suo personal tranier, col trx attaccato alla porta. Mentre lo stava eseguendo, però, forse a causa della troppa forza esercitata, la porta si è aperta. Di conseguenza la conduttrice svizzera si è ritrovata sul pavimento a gambe all’aria. La donna per fortuna non si è fatta nulla di grave reagendo in modo ironico all’incidente domestico.

Infatti ha salvato la diretta condividendola successivamente su IG per far vedere l’imprevisto ai seguaci. Nel filmato in questione si sente la moglie di Trussardi mentre consiglia a coloro che la seguono sul social di chiudere a chiave la porta, per fare l’esercizio in massima sicurezza. A quel punto si vede la porta spalancarsi e la showgirl volare a terra. Il piccolo sinistro è visibile al minuto 13.30: