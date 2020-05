Barbara D’Urso afferma di essere stata troppo ingenua ma ora spiattella tutto

Barbara D’Urso dice la sua su quanto avvenuto in diretta a Live non è la d’Urso

Barbara D’Urso subito dopo la diretta di Live non è la D’Urso ha voluto giustificare e spiegare quanto accaduto di triste ed ingiusto in puntata. Ha scritto che tutti i siti hanno ovviamente parlato di quello che è successo, Twitter, Instagram, Facebook, si vedono link e immagini divertenti che però a lei causano parecchio dispiacere.

Se da un lato è inutile polemizzare dall’altro non può che dire di essere dispiaciuta per aver preso involontariamente in giro il suo pubblico. E’ stata ingenua e forse non avrebbe dovuto esserlo. Con tutto questo si riferisce alla storia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Chi ha seguito le scorse puntate sa dell’accordo che i tre avevano. Paolo Ciavarro dopo l’uscita dal grande fratello avrebbe dovuto trascorrere la quarantena a casa sua insieme alla famiglia. Così ha fatto. Poi dopo il 4 maggio ha raggiunto Clizia ad Agrigento. Avrebbe dovuto fare i 15 giorni di quarantena ed è quello che ha fatto. Al termine dei 15 giorni si sarebbero potuti incontrare, davanti alle telecamere di Barbara D’Urso che aveva chiesto l’esclusiva sull’evento. A quanto pare questo non è stato rispettato e si sono visti prima della diretta.

Barbara D’Urso la rabbia contro la coppia, una presa in giro che non le è piaciuta

Barbara D’Urso in diretta ha spiegato che prima di andare in onda, verso le 19 , è entrato qualcuno in camerino a dirle che i due si erano Già incontrati qualche giorno prima per un servizio fotografico. Lei ha sperato fino all’ultimo si trattasse di una notizia falsa, ma a quanto pare così non è stato. Clizia Incorvaia ha raccontato che hanno trasgredito proprio la sera prima per un servizio fotografico, ma in realtà non si sono visti davvero per per 3 mesi.

Paolo Ciavarro chiede scusa ma Barbara…

Paolo Ciavarro ha quindi chiesto scusa sia alla D’Urso che al pubblico, non avrebbero mai voluto ferirla o ferire il pubblico che tanto li ama e li segue. Barbara D’Urso prima tanto arrabbiata, poi ha gettato le armi e ha detto di essere dalla loro parte. Ha aggiunto che si è sentita presa in giro e ci è rimasta non poco male.

Quello che è successo non le è piaciuto perché lei rappresenta il suo pubblico con il quale vuole essere sempre estremamente sincera e trasparente. Nonostante questo tra i due Paolo è sembrato quello davvero dispiaciuto. Chissà se Barbara riuscirà a perdonarli.