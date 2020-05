Barbara D’Urso fa un passo indietro: le parole su Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Dopo la puntata di Live - Non è la D'Urso in cui Barbara D'Urso ha smascherato Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la conduttrice ha rivolto alla coppia un ultimo pensiero

Paolo e Clizia: brutta figura a Live

In questi giorni si è parlato tanto della coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Lo sapete bene, i due ex gieffini dentro la Casa hanno scoperto di provare un sentimento e la loro storia è nata in modo molto romantico. La squalifica di lei ha rotto l’incanto e anche la pandemia li ha costretti a rimanere lontani per mesi.

Tuttavia, due settimane fa Paolo ha raggiunto la Sicilia per lavoro e dopo due settimane di quarantena forzata ha avuto il via libera di poter incontrare Clizia. Domenica sera a Live – Non è la D’Urso la conduttrice ha organizzato l’incontro tra i due con musica, petali rossi e un’atmosfera molto romantica. Ma all’improvviso Barbara D’Urso ha smascherato la coppia.

Infatti, Paolo e Clizia si erano già incontrati il giorno prima ma hanno fatto finta di nulla per poter avere quello spazio in televisione. Barbara D’Urso ha mostrato molta delusione e rabbia quando ha scoperto l’episodio tanto che non voleva assolutamente andare avanti in quella “sceneggiata”.

Barbara D’Urso perdona Paolo e Clizia: le parole in diretta

Dopo l’episodio di domenica sera sui social c’è stato grande scompiglio. In molti si sono scagliati contro la coppia, colpevole di volere solamente popolarità e aver inventato un amore per continuare a stare in televisione. Altri pensano che il loro sentimento sia sincero e che abbiano commesso solamente un’ingenuità.

Quello che ha colpito in negativo il pubblico è stato il comportamento di Paolo. Da bravo ragazzo, spontaneo e sincero, con Barbara D’Urso ha mentito e ha negato di aver visto Clizia il giorno prima continuando a ripetere che non la vedeva da tre mesi.

Ad ogni modo, la conduttrice è tornata sull’argomento il giorno dopo per metterci una pietra sopra. In diretta a Pomeriggio Cinque Barbara ha spiegato che in realtà lei è positiva e che fa il tifo per il loro amore. Forse hanno peccato di ingenuità o forse è stata lei a farlo perchè se avesse saputo che si erano già incontrati avrebbe gestito la situazione in maniera diversa. Voi che cosa ne pensate?