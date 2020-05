Pamela Prati duramente attaccata “ti meriti un bel tumore…” (Foto)

A pochi giorni dal ritorno di Pamela Prati a Domenica In che tante polemiche ha scatenato, le reazioni dei telespettatori non hanno cessato di manifestarsi. La Prati si è recata dalla Venier per chiederle scusa in maniera ufficiale dato che un anno fa era stata proprio lei a lanciare lo scoop dell’imminente matrimonio con il fantomatico Mark Caltagirone, dell’adozione di due figli e via dicendo.

Un vero e proprio scandalo che il pubblico non ha dimenticato e del quale Pamela Prati si è difesa sostenendo di essere stata raggirata. Dopo il ritorno in televisione gli attacchi social e mediatici non sono mancati ed alcuni sono stati anche pesantissimi. La donna, però, non ci sta e ha risposto a tono scatenando, se è il caso, ulteriori scontri. Ma cos’è accaduto? Vediamolo.

Pamela Prati, gli insulti social

Pamela Prati, qualunque sia la ragione, ha sbagliato dal momento che il pubblico non va mai ingannato e merita tutto il rispetto possibile. Deve essersene resa conto fino in fondo per arrivare a tornare in tv, laddove tutto è iniziato, per chiedere scusa costringendo la Venier a specificare che nessuno l’ha pagata per intervenire.

I social hanno attaccato duramente la Prati che si è vista dinnanzi a commenti che mai e poi mai avrebbe pensato di leggere. Uno, in particolare, esprime tantissimo odio e tantissima rabbia. “Sei una persona che non merita nulla se non un bel tumore aggressivo..“, una frase pesantissima, un augurio che non bisognerebbe fare a nessuno, nemmeno ai più acerrimi nemici. Eppure sono questi i toni dei post pubblicati su Instagram.

L’inevitabile reazione

Se è vero che spesso il silenzio è la migliore risposta, Pamela Prati, dinnanzi a parole di questa portata, ha dovuto replicare pubblicando un post sul proprio profilo Instagram. Un post che pare scritto a cuore aperto e che ha raccolto il favore di molti utenti, anche di quelli che, naturalmente, non hanno approvato e hanno condannato duramente la messa in scena dello scorso anno.

“Non smetterò mai di chiedermi perché esista gente del genere. Gente logorata dall’odio, che si scaglia contro persone che non conosce, che augura cose indicibili che non si dovrebbero né pensare né augurare a nessuno” ha scritto Pamela Prati. Poi prosegue “ho fatto degli errori, ho chiesto scusa, ma con questo si è toccato davvero il fondo. Nessuno, e sottolineo nessuno dovrebbe ricevere messaggi del genere”. Ed in effetti, come darle torto?