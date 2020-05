Amici: Rafael Quenedit manda un messaggio speciale al programma

Amici 18: Rafael Quenedit vince la categoria ballo

L’anno scorso nella diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi al Serale hanno spiccato per il loro talento Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit. La rivalità tra i due ballerini ha tenuto incollati i telespettatori fino all’ultima sera in cui a trionfare è stato Rafael. Il ballerino ha vinto la categoria ballo aggiudicandosi il montepremi e la sua carriera ha preso il volo, anche se era già famoso prima di partecipare al programma a Cuba.

Alessandra Celentano l’ha fortemente voluto ad Amici e nei mesi l’ha sempre sostenuto anche se la stessa ammirazione la riponeva per Vincenzo. Quindi, la forte competizione che è nata tra i due ha messo l’insegnante in difficoltà, ma quello che più conta è che entrambi hanno trovato il loro spazio nel mondo della danza.

Il messaggio di Rafael dopo un anno

Rafael ha sempre dimostrato gratitudine nei confronti di Amici. Negli ultimi mesi nel suo profilo Instagram ci sono stati molti messaggi e foto sul talent, tanto che molti avevano sperato di vederlo di nuovo su quel palco ad Amici Speciali. Così non è stato, probabilmente a causa del Coronavirus, ma ad un anno dalla sua vittoria il ballerino ha voluto scrivere un messaggio particolare.

Come potete vedere dal post riportato in questo articolo, Rafael il 25 maggio ha scritto che per lui era un giorno davvero speciale: il suo compleanno. Sì, ma non solo perché esattamente un anno fa è stato un giorno altrettanto importante per la sua carriera da ballerino.

Infatti, quel giorno di un anno fa, Rafael Quenedit ha vinto la categoria ballo ad Amici 18. Per lui è stato un grande regalo che non scorderà mai. Rafael, ora primo ballerino a Cuba, con quel messaggio ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno fatto in modo che il suo sogno si realizzasse.

Ha ringraziato di cuore Amici e in particolare Giuliano Peparini. Poi ha dedicato un pensiero ai suoi genitori e, in generale, alla vita. Insomma, uno speciale augurio di buon compleanno in cui non ha dimenticato di ricordare il talent che lo ha aiutato ad andare avanti nella sua carriera. Che cosa ne pensate di questo bel messaggio di Rafael Quenedit?