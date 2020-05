Grave lutto per Claudio Bisio, il tragico addio: ‘non saprò mai come è morta’

Grave lutto per Claudio Bisio: addio alla sua cara mamma

Purtroppo il coronavirus che ha travolto il nostro paese ha portato via molti cari a molte persone dello spettacolo. Questo è quello che è accaduto anche al noto attore e comico Claudio Bisio che ha dovuto dire addio alla sua cara mamma. I motivi della scomparsa della donna novantenne non sono stati accertati e nessuno saprà mai se la signora è deceduta per cause naturali o per via del Covid -19.

Claudio Bisio in vista del ritorno di Zelig, ha parlato sopratutto di questo dolore che si porta dentro dal 4 aprile, spiegando ad oggi cosa prova. “Per me la pandemia è stato un momento duro, perchè il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no“, ha affermato.

“Mia madre è morta durante la quarantena del coronavirus”

Nella lunga intervista a Il corriere della Sera, Claudio Bisio è apparso amareggiato, esprimendo tutta la sua rabbia per come la pandemia è stata gestita: “Tanti amici medici erano disperati: perché non hanno fatto i tamponi? Uno può sbagliare all’inizio, quando ancora non si capiva l’entità della tragedia. Il sindaco Beppe Sala lo ha fatto, ha sbagliato, ma ha chiesto scusa. Perseverare nell’errore no”.

Appena ha capito che sua madre stava male, lui e la sorella hanno preferito tenerla in casa evitando di portarla in ospedale. E’ stata durissima ha raccontato l’attore e comico italiano. Per via delle norme di sicurezza ad oggi ancora non hanno fatto i funerali ma appena sarà possibile tutta la famiglia si riunirà per una preghiera. Come tante altre persone anche lui ha toccato con mano questo maledetto virus e purtroppo resterà per sempre con il dubbio sulla sorte della sua cara mamma.

Claudio Bisio spiega come ha trascorso questi mesi in casa

A parte la tragica morte della madre, lo scorso 4 aprile, Claudio Bisio in questa quarantena ha trovato anche il lato ‘positivo’. Ovviamente, il Codiv -19 ha bloccato tutti gli spettacoli e di conseguenza l’attore si è deidcato molto alla sua famiglia trovando anche il modo di lavorare da casa.

“Non avevo la testa sgombra per scrivere, ho dovuto mollare. Alcune giornate ero depresso, altre meno. Certi giorni arrivavo a sera e non sapevo neanche come c’ero arrivato”.

Intanto, Sabato 30 maggio ci sarà la prima di Zelig Covid Edition visibile sulla piattaforma www.natlive.it. L’evento comincerà alle 18:00 e durerà fino a mezzanotte. Gli artisti si esibiranno ognuno dalla propria abitazione e servirà a raccogliere fondi per i lavoratori dello spettacolo, in grave crisi dato i mesi di stop delle attività lavorative.