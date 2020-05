Balivo verso Domenica in, Italia Sì al posto di Vieni da Me

Balivo verso Domenica in

Balivo verso Domenica in. Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta sta lavorando per la nuova stagione 2020/2021, dopo le difficoltà di questa stagione legate al Coronavirus che ha visto la sospensione di molti programmi La Corrida, Vieni da Me e della soap Il Paradiso delle Signore.

Il virus è sicuramente meno diffuso rispetto ai mesi precedenti ed è iniziata da inizio maggio la cosiddetta “Fase 2” che ha fatto ripartire varie produzioni. Una di queste è Vieni da Me di Caterina Balivo, la quale ha affermato nella prima puntata post-sospensione che non è stato facile convincerla a ripartire.

La conduttrice napoletana al posto della Fialdini che passa al sabato

Caterina Balivo verso la domenica pomeriggio. La decisione, pare, sia stata voluta proprio dalla conduttrice originaria di Aversa. Non si sa, se andrà in onda con Vieni da Me o con un altro programma. La Balivo dovrebbe andare in onda dalle 17:30, dopo Domenica in che rimarrà salda nelle mani di Mara Venier.

Una collocazione strategica per Caterina Balivo che, tra qualche anno, spera di conquistare la conduzione di Domenica in. E Francesca Fialdini? La conduttrice di Massa, in onda ogni domenica dalle 17:30 alle 18:30 con Da Noi…A Ruota Libera, dovrebbe passare al sabato pomeriggio al posto di Italia Sì di Marco Liorni.

Marco Liorni al posto di Vieni da Me

Marco Liorni con Italia Sì andrà in onda, dalla prossima stagione televisiva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì a precedere Il Paradiso delle Signore. Italia Sì è un format che è molto ben visto dal direttore Stefano Coletta, visti i bassissimi costi e la buona resa al sabato pomeriggio, ma anche alla domenica pomeriggio, come ha dimostrato la puntata speciale in onda il 15 marzo, che ha conquistato 4 milioni e ha sfiorato il 20% di share. Come già detto sopra, Caterina Balivo si prenderà la domenica pomeriggio.

Una collocazione quotidiana che, il buon Liorni che è stato confermato alla conduzione del quiz preserale Reazione a Catena che partirà a fine giugno, potrà già assaporare visto che dal primo giugno il suo Italia Sì andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 10:00 al posto di Storie Italiane, vista l’assenza obbligata della conduttrice Eleonora Daniele a causa della nascita della sua Carlotta, nata ieri sera.