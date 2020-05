Cane in sala d’attesa per tre mesi per rivedere il padrone ormai morto

Un cane fedele è rimasto in ospedale per molto tempo in attesa del suo padrone. Il cane in sala d’attesa per tre mesi non ha capito che il proprietario fosse morto. L’uomo infatti era deceduto per coronavirus.

Cane in sala d’attesa per tre mesi: prova di grande amore

Tutti sanno che i cani sono i migliori amici dell’umanità. Ci sono innumerevoli storie di questi amici a quattro zampe che aiutano le persone in tutto il mondo, tenendole compagnia e rimanendo fedeli fino al loro respiro morente. E proprio questo affetto è stato dimostrato di nuovo da un cane in Cina che ha aspettato in ospedale per tre mesi dopo la morte del suo proprietario a causa del coronavirus.

Il meticcio di sette anni, a cui è stato dato il nome Xiao Bao , che significa Piccolo tesoro in cinese, è stato notato per la prima volta mentre la pandemia stava nel pieno del boom a febbraio. Il proprietario del cane è stato ricoverato all’ospedale Wuhan Taikang nella provincia di Hubei, nella Cina centrale, ma è morto cinque giorni dopo a causa del virus. Xiao Bao ha aspettato pazientemente nella hall dell’ospedale per tre mesi, pensando che un giorno avrebbe rivisto il suo anziano proprietario. Il cane in sala d’attesa non ha capito che il suo amico umano fosse passato a miglior vita.

Il personale dell’ospedale ha cercato di far andare via il cane e lo ha portato lontano dalla struttura, tuttavia il meticcio è sempre riuscito a tornare indietro. L’animale ha avuto la costanza di rimanere lì fino a metà aprile. Quando poi le restrizioni di blocco sono diminuite in Cina, e il supermercato all’interno dell’ospedale è stato autorizzato a riaprire, il titolare gli ha dato di mangiare e ha deciso di curare correttamente Xiao Bao .

Le parole del negoziante su Xiao Bao

Il negoziante Wu Cuifen ha raccontato: “Mi dissero che il proprietario di Xiao Bao, un pensionato, era stato ricoverato mesi fa per il coronavirus. Poi morì , ma Xiao Bao non lo sapeva e rimase in ospedale a cercarlo. Non ha mai lasciato la sala d’attesa. È stato incredibilmente toccante e così leale. Ho acquisito familiarità con il cane e in seguito l’ho portato nel negozio. Ogni mattina, quando ho aperto, Xiao Bao l’ho trovato lì ad aspettarmi. Ci siamo affezionati”.

A metà maggio, l’ospedale è stato interessato da diverse denunce per un cane che vagava per i corridoi della hall dell’ospedale. Di conseguenza, il personale ha contattato la Wuhan Small Animal Protection Association, che ora ha portato il cane di sette anni nel suo rifugio. Xiao Bao è stato vaccinato e sterilizzato e il rifugio per cani sta ora esaminando le domande per vedere a chi affidarlo.