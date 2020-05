Claudio Lippi, la battuta di cattivo gusto su Eleonora Daniele, il rimprovero di Elisa Isoardi: “Non si dice questa cosa”

Elisa Isoardi annuncia la nascita di Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele

La puntata del martedì de La prova del cuoco si è aperta con un dolce annuncio, ovvero che Eleonora Daniele ha partorito la sua piccola Carlotta. I due conduttori Elisa Isoardi e Claudio Lippi dopo i saluti hanno fatto gli auguri alla collega, che ieri sera intorno alle 22:30 ha dato alla luce una nuova vita.

Per questo motivo il professionista milanese ha ricordato al pubblico di Rai Uno, come poche ore prima del parto la Daniele fosse ancora sul piccolo schermo, alla conduzione di Storie Italiane. A tal proposito rivolgendosi alla Isoardi, ha detto: “E pensare che ieri a darci la linea per La prova del cuoco è stata proprio Eleonora Daniele…”. Ma non è finita qui, andiamo a vedere cosa è accaduto.

Claudio Lippi e la battuta poco fine nei confronti della conduttrice di Storie Italiane

Ma non è finita qui, infatti a La prova del cuoco Claudio Lippi ha fatto una battuta che non è per niente piaciuta al popolo del web ma anche ad Elisa Isoardi. “Poteva addirittura sgravare in diretta”, ha detto in modo ironico il co-conduttore del cooking show di Rai Uno riferendosi ad Eleonora Daniele.

Ma l’ex compagna di Matteo Salvini, ridendo, ha replicato in questo modo: “Non dire questa cosa! Ma può succedere”. Poi, rivolgendosi direttamente alla padrona di casa di Storie Italiane, le ha detto: “Abbi pazienza, sai com’è zio Claudio”.

La prova del cuoco: siparietto tra Elisa e Claudio

A La prova del cuoco che è tornata lunedì dopo oltre due mesi di stop, Elisa Isoardi rivolgendosi ad Eleonora Daniele ha asserito: “C’è zio Claudio qui pronto”. Quindi il co-conduttore del programma culinario di Rai Uno Claudio Lippi ha affermato scherzosamente: “Pronto per cosa? Per fare una figlia?!”.

Dopo la simpatica gag messa su dai due conduttori, ha preso al via la seconda puntata settimanale. Infatti, la professionista piemontese e il collega hanno dato il via alla preparazione dei piatti. Un avvio molto particolare quello di lunedì 25 maggio 2020. Dopo la partenza al buio, l’artista lombardo si è emozionato in diretta. Nel frattempo la programmazione del cooking show si prolungherà fino alla fine di giugno 2020 e, con molta probabilità potrebbe essere l’ultima edizione.