Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in grosse difficoltà, l’appello: “Subiremo un danno importante”

Lo sfogo di Carmen Russo

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non stanno attraversando un buon periodo. La coppia che ha vissuto la quarantena da Covid-19 insieme alla figlia Maria, ora ha deciso di rompere il silenzio rilasciando una lunga intervista. L’ex ballerina ed attrice, attraverso il magazine Nuovo Tv ha lanciato il grido d’allarme perché si sono ritrovati senza lavoro e il Governo non pensa agli artisti.

Nel corso della chiacchierata col giornalista, la donna che è stata lanciata a Drive In ha detto: “Sono molto preoccupata per il futuro”. Stando all’ex naufraga il problema serio è il lavoro. Visto l’emergenza sanitaria non è più stata invitata in televisione le ospitate, ma sono diminuite anche anche le serate nelle piazze, e l’accademia di ballo che marito e moglie hanno a Palermo è chiusa da mesi: “Siamo bloccati su ogni fronte”.

Enzo Paolo Turchi e la moglie in grosse difficoltà

Intervistata dal periodico Nuovo Tv, Carmen Russo ha asserito che la preoccupa molto sapere che tutti gli artisti non rientrano in nessuna delle categorie che vengono tutelate dallo Stato. L’ex ballerina e il consorte Enzo Paolo Turchi sono praticamente fermi da quando nel nostro Paese è scoppiata la pandemia da Covid-19 e, ovvero dalla fine di febbraio. Parlando col giornalista, l’attrice dei film cult degli Anni Ottanta ha detto: “Siamo stati i primi a fermarci e oggi nessuno parla più di noi”.

La donna, inoltre, sostiene che l’attuale Esecutivo dovrebbe dare degli aiuti a fondo perduto agli artisti che si trovano in grosse difficoltà. La showgirl è convinta che quando la l’emergenza terminerà bisognerà rivedere il modo di lavorare. In pratica, per impartire delle lezioni nella loro accademia di ballo a Palermo, dovranno farlo con meno persone. Quindi, dal punto di vista economico la coppia subirà un danno enorme.

Carmen Russo e le parole sulla figlia Maria

Nel corso della lunga intervista per il periodico Nuovo Tv, oltre a parlare delle perdite economiche, Carmen Russo ha fatto una triste confessione e una rivelazione sulla figlioletta Maria che ha già sette anni. in pratica, la nota attrice ha sostenuto di sentirsi abbastanza fortunata perché la ragazzina ha saputo organizzarsi in modo perfetto ed impeccabile.

Infatti, insieme all’insegnante hanno svolto delle lezioni online e di conseguenza non è rimasta indietro col programma. “Credo che sia un bene che mia figlia torni a scuola appena possibile, per condividere le sue giornate con i compagni”: ha concluso la moglie di Enzo Paolo Turchi.