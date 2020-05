Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser: ”Abbiamo provato ad avere un figlio”

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser non si sono più lasciati dopo aver iniziato la loro storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La coppia è innamorata più che mai e pensa a mettere su famiglia. La stessa Belen, in una intervista ad un noto settimanale, aveva detto di avere un desiderio comune con la sorella, ovvero quello di rimanere incinta.

Ignazio Moser ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv, nella quale ha confessato di aver provato ad avere un figlio con la sua Cecilia nel corso di questi tre anni di fidanzamento. Dunque, la coppia fa sul serio anche se, almeno per il momento, non sembra aver intenzione di sposarsi.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser innamorati più che mai

La coppia nata al Grande Fratello Vip ha le idee chiare. Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser non si sono più lasciati, nonostante in tanti credessero in un ritorno di fiamma tra Cechu e Francesco Monte, il suo ex fidanzato che aveva assistito in diretta al tradimento della Rodriguez. Amore a gonfie vele anche per Belen e Stefano De Martino, anche se in questi giorni il ballerino e conduttore è a Napoli per registrare Made in Sud.

Le due sorelle Rodriguez sono unite e condividono lo stesso sogno, quello di diventare madre; per Cecilia sarebbe la prima volta, mentre per Belen si tratterebbe di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago. In una recente intervista a Nuovo Tv, Ignazio Moser ha rivelato che, in questi tre anni di fidanzamento, ha provato con la sua Cecilia ad avere un figlio.

Niente matrimonio (almeno per ora) per Ignazio e Cecilia

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono una coppia moderna, che si ama senza condizionamenti. Riguardo al matrimonio, niente fretta. Ignazio ha specificato di non sentirne la necessità, e ciò vale anche per Cecilia. Moser ha raccontato di essere molto felice con la sua fidanzata e che, almeno per ora, gli basta la convivenza. Ignazio ha anche commentato la sua nuova ”vita contadina”. Lavorare in campagna non lo spaventa, sebbene sia molto faticoso. Ignazio però non ha abbandonato la sua grande passione, la bicicletta.

Insomma, per ora i fan di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser dovranno accontentarsi di sapere che tra loro l’amore va a gonfie vele. Niente fiori d’arancio, anche se non è detto che la cicogna possa portare una bella sorpresa alla dolce Cechu.