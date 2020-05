Elena Morali e Luigi Favoloso fanno pace: “Sembra assurdo, ma non mi sarei mai aspettata…” (FOTO)

Dopo tante polemiche Elena Morali e Luigi Favoloso hanno già fatto pace. Era solo qualche giorno fa quando la fanciulla aveva annunciato a tutti i fan la loro separazione e adesso la questione pare sia stata già risolta.

La donna aveva confessato a Live non è la D’Urso quali fossero stati i motivi del loro allontanamento anche se i fan non ci hanno mai visto troppo chiaro. Nel corso della puntata, inoltre, la showgirl aveva fatto anche un appello al suo ex per chiedergli di tornare insieme. Ebbene, a quanto pare, ci è riuscita.

La rottura tra Luigi e Elena

Sul profilo Instagram di Elena Morali è appena apparsa una foto in cui la donna ha annunciato che lei e Luigi Favoloso hanno fatto pace. La coppia ha messo da parte i dissapori ed ha deciso di gettarsi tutto alle spalle e ricominciare. La showgirl ha pubblicato una foto in cui sono immortalati entrambi e poi ha detto di essere davvero felice di aver trovato un ragazzo come lui. Elena ha detto di amare profondamente Luigi e di non aspettarsi minimamente di poter trovare una persona così speciale come lui.

Con tali parole, dunque, la dama ha voluto annientare ogni tipo di accusa contro il giovane finalizzata a mettere in evidenza il suo lato oscuro. Si ricorda, infatti, che durante la precedente puntata del programma della D’Urso è stata mandata in onda una conversazione molto particolare intercorsa tra la Morali e la Moric. In tale chiamata la prima non ha fatto altro che parlare malissimo di Luigi.

Pace tra Favoloso e la Morali

Ad oggi, però, ogni tipo di rancore pregresso esistente tra i due sembra essere superato. I motivi che li avevano spinti ad interrompere la loro relazione riguardavano anche alcuni incontri avvenuti tra Elena e il suo ex Daniele Di Lorenzo. Questo pare abbia fatto perdere le staffe al fidanzato della protagonista. Dopo un po’ di peripezie, però, tra Elena e Luigi è pace fatta.

Tuttavia, questa notizia non è stata presa molto di buon grado da alcuni protagonisti del web. Deianira Marzano, ad esempio, ha molto criticato la scelta della donna. A suo avviso, infatti, non avrebbe dovuto trattare così bene il suo uomo e avrebbe dovuto continuare a stare lontana da lui. Luigi, dal canto suo, non si è ancora espresso in merito.