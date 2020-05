Anticipazioni Uomini e Donne, spoiler puntata di oggi: parla la ex di Armando, lui lascia lo studio (VIDEO)

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne sono davvero molto interessanti. Stando a quanto trapelato su Witty tv nella puntata del 27 maggio dovremmo assistere a dei colpi di scena davvero esilaranti.

Il primo riguarderà Armando Incarnato, il quale si siederà al centro dello studio e risponderà a delle pesanti accuse mosse contro di lui in questi giorni. In seguito, Valentina riceverà una splendida sorpresa.

Armando lascia lo studio di Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne, secondo gli spoiler. sarà incentrata anche su Armando. In queste settimane, il cavaliere è stato accusato di aver trascorso la quarantena in compagnia della sua ex fidanzata. Alcune foto incriminate hanno fatto il giro del web ponendo il protagonista in una situazione davvero complessa. Maria De Filippi, allora, gli mostrerà lo scatto in questione e lo esorterà a dare delle spiegazioni. Mentre il napoletano si appropinquerà a parlare, però, verrà interrotto da un intervento da parte della sua ex.

La donna in questione, tale Georgette, dirà cose molto pesanti contro di lui e gli dirà di non essere affatto interessata a continuare ad avere una storia con lui. Le parole della dama saranno così pungenti al punto da far perdere completamente le staffe al protagonista. Incarnato, infatti, si alzerà in piedi e dirà di non essere intenzionato a rimanere ad ascoltare le assurdità della donna. Quanto è stato con lei ha vissuto 7 anni d’inferno, pertanto, non vuole che la situazione si ripeta. (Clicca qui per il video)

Oggi Veronica sarà spiazzata da una sorpresa

Messo sotto pressione, allora, Armando oggi lascerà lo studio di Uomini e Donne parecchio arrabbiato. Successivamente, verrà dato spazio a Veronica Ursida. Quest’ultima riceverà un mazzo di rose rosse e un bigliettino. L’uomo in questione, però, non si firmerà e lascerà alla donna solo alcuni indizi. Lei, visibilmente emozionata e felice, comincerà a guardarsi attorno allo scopo di incrociare lo sguardo del suo spasimante segreto.

Nel video pubblicato su Witty Tv, poi, ci sono anche delle clip relative al percorso di Giovanna. Dai video si vede chiaramente che il famoso Alchimista, finalmente, si mostrerà anche al pubblico da casa. Tutti rimarranno spiazzati dalla sua bellezza e i presenti in studio non potranno fare a meno di rimanere basiti. Gli approfondimenti di questo argomento, però, è molto probabile che andranno in onda verso la fine della settimana.