Detto Fatto, Bianca Guaccero la combina grossa: colpisce un cameraman con un cuscino

Bianca Guaccero colpisce un tecnico di Detto Fatto

Nel secondo appuntamento settimanale di Detto Fatto la padrona di casa Bianca Guaccero ha messo su delle gag con Jonathan Kashanian. Chi segue il programma di Rai Due sa perfettamente che i due, durante lo spazio dedicato alla Super Classifica Jon, intrattengono il pubblico con delle battiti e è fanno finta di prendersi in giro.

Nella categoria di vip che oggi la conduttrice pugliese è l’ex gieffino si sono messi contro è quella dei secchioni, ossia i personaggi dello spettacolo geniali. Come sempre ha stilato la sua classifica di dieci vip e, in riferimento all’ottavo posto, occupato dalla star hollywoodiana Sharon Stone, Jonathan ha svelato una simpaticissima curiosità.

La nota attrice quotidianamente va sul balcone e urla per un paio di minuti, dopo averlo fatto prende a pugni un cuscino e fa una pennichella di trenta minuti. Una strategia che la farebbe rimanere giovane più a lungo. A quel punto la Guaccero ha voluto imitare la Stone ma alla fine del suo grido ha lanciato il cuscino verso un cameraman. “L’ha massacrato”, ha esclamato Kashanian, facendo intendere che lo ha preso in pieno.

Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian divertono il pubblico

Nella puntata di martedì di Detto Fatto, Jonathan Kashanian ha invitato la conduttrice Bianca Guaccero a fare la stessa cosa che pratica Sharon Stone. Un segreto che permetterebbe alla Diva internazionale di rimanere sempre giovane e serena. La padrona di casa, però, ha provocato qualche danno in studio.

Il cuscino che aveva precedentemente preso a pugni, tramite un calcio è finito in direzione delle telecamere colpendo un cameraman. Quando i due professionisti di Detto Fatto hanno capito il danno, lo hanno comunicato immediatamente al pubblico di Rai Due. “Volevo dirvi che se manca un’inquadratura a Detto Fatto è perché Bianca ha massacrato un cameraman con una cuscinata, non sappiamo se c’è ancora”, ha rivelato ironicamente l’ex concorrente del Grande Fratello.

La gaffe di Bianca Guaccero

Lunedì pomeriggio Bianca Guaccero ha commesso una clamorosa gaffe a Detto Fatto. Uno sbaglio che è stato ripreso da tutti i siti internet e che non è passato inosservato ai suoi colleghi. A quel punto la conduttrice pugliese ne ha parlato nell’appuntamento del martedì giustificando si è dicendo che la colpa non è sua. Quindi tutto ha preso al via con una sfida tra la diva Sharon Stone e la comica torinese Luciana Littizzetto.

La professionista ha detto che le due donne avrebbero una cosa in comune, ovvero la farfallina. “Scusa Bianca, oggi siamo su tutti i rotocalchi per la tua gaffe di ieri, non vorrei andarci anche io domani”, ha detto Carla Gozzi alla quale la Guaccero ha replicato così: “Me lo hanno scritto gli autori, io non c’entro niente“.