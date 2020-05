Uomini e Donne, il pensiero di Lorenzo Riccardi su Nicola Vivarelli

Il pensiero di Lorenzo

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne da quando ha accettato il corteggiamento di Nicola Vivarelli. Quest’ultimo è al centro delle polemiche, in quanto si dà per scontato che sia interessato alla visibilità. La giovane ex, per esempio, ha detto di averlo conosciuto ai provini del programma anni fa.

Nessuno dei due è stato contattato dalla redazione, dunque hanno iniziato a frequentarsi per poi fidanzarsi. Ha rivelato che Nicola non ha mai abbandonato l’idea di sfondare nel mondo dello spettacolo. Adesso sta cavalcando l’onda del successo grazie a Gemma. Oltre alle critiche c’è qualcuno che lo sostiene e fra questi c’è Lorenzo Riccardi.

‘L’età è solo un numero, in questo caso è una tabellina’

Il pensiero di Lorenzo su Nicola non è condiviso da tutti, dato che è a favore di ciò che sta facendo nello studio. Secondo il suo parere l’amore davvero non ha età, anche se la situazione che sta vivendo con Gemma è molto paradossale. Non si è abituati ad assistere al corteggiamento di un giovane per una donna che potrebbe essere la nonna.

Tuttavia l’ex tronista ha spezzato una lancia in favore del suo coetaneo. Del resto la dama torinese è una donna affascinante, elegante e a modo. Ha tutte le carte in regola per far invaghire un uomo. Ragion per cui crede nel suo interesse, però attende il momento in cui non ci sarà più il distanziamento sociale. I più scettici sostengono che stia approfittando della pandemia mondiale per evitare ogni tipo di contatto con lei.

Ha approfittato della conoscenza virtuale per arrivare nel cuore di Gemma, dopodiché si è mostrato davanti alle telecamere. Nonostante riceva tante critiche, sta andando avanti. Secondo fonti attendibili potrebbe diventare uno dei prossimi protagonisti del Trono Classico. Se così fosse, Gemma difficilmente riuscirebbe a superare l’ennesima delusione.

Matrimonio in vista?

Lorenzo è fidanzato con Claudia, colei che ha scelto l’anno scorso. Subito dopo sono andati a convivere per risolvere il problema della lontananza. Non a caso lui ha lasciato amici, famiglia e lavoro per andare a Roma da lei. Attualmente si dice che abbiano intenzione di sposarsi, però per ora hanno altri progetti da realizzare. Vorrebbero trasferirsi a Roma e affermarsi nel mondo del lavoro. Con ogni probabilità Lorenzo potrebbe tornare a UeD nel ruolo di opinionista a settembre.