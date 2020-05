Una Vita, spoiler 1-5 giugno 2020: Ariza minaccia Samuel e Genoveva

Nelle puntate di Una Vita dall’1 al 5 giugno 2020 su Canale 5 vedremo Samuel e Genoveva alle prese con le minacce di Ariza, che porterà loro solo guai. Telmo invece rientrerà nel quartierino, intenzionato a restare per sempre. Lucia non riuscirà a trattenere la sua gioia.

Eduardo capirà che la moglie è ancora innamorata di Telmo e mediterà vendetta. Nel frattempo, Felipe verrà a sapere che Ramon gli ha procurato un lavoro per tentare di farlo tornare a vivere un’esistenza normale dopo la morte di Celia. Anche questa buona azione verrà bistrattata e a quel punto, il Palacios si deciderà a raccontare all’amico la verità sulla dipartita di Celia, così che l’Alvarez Hermoso si dia pace.

Una Vita, le anticipazioni settimanali: Ariza spia Genoveva e l’Alday

Nelle puntate della prossima settimana in onda su Canale 5, Ariza osserverà da lontano Samuel e la sua bella moglie, che si accorgerà dalla sua presenza. Poco dopo, Carmen dirà alla Salmeron c’è un uomo che la sta cercando. Stando alle anticipazioni di Una Vita, Ariza fermerà con un pretesto Genoveva e le farà capire di essere una persona molto influente. Intanto, a Felipe verrà proposto un nuovo lavoro. L’avvocato ne sarà entusiasta e penserà che sia giunto il momento di darsi una scossa.

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Telmo tornerà ad Acacias e la prima persona che vorrà incontrare sarà Lucia. La Alvarado sarà al settimo cielo ed Eduardo se ne accorgerà. Quando l’ex religioso avrà modo di stare da solo con Lucia, le chiederà se Mateo è suo figlio, visto che lontano dal quartierino ha indagato sulla natura del matrimonio con il perfido Eduardo, giungendo alla conclusione che non sia il vero padre di Mateo.

Cinta tormentata dai genitori

Stando agli spoiler di Una Vita, Bellita non si perderà d’animo e cercherà a tutti i costi di trovare un pretendente adatto a Cinta, dopo che è stata espulsa dal collegio. Il suo primo appuntamento sarà con un certo Norberto, che la giovane finirà con il schiaffeggiare. Intanto, Samuel verrà a sapere che Ariza ha incontrato la moglie, nonostante quest’ultima abbia provato a nascondergli la cosa

Nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dall’1 al 5 giugno, Lucia confessa a Telmo che Mateo è suo figlio, aggiungendo che il marito ha accettato sin dall’inizio della loro relazione la realtà dei fatti. Il Martinez sarà felicissimo. Infine, Samuel e Genoveva verranno minacciati da Ariza: se non si metteranno in contatto con Ojeda Tapia, il sicario Cristobal la farà pagare cara ad entrambi.