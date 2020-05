Barbara D’Urso in dolce attesa, il pancione in un scatto amarcord

Barbara D’Urso e i social network

Senza ombra di dubbio Barbara D’Urso può essere considerata una stakanovista della televisione italiana. Nonostante venga criticata sui vari social network è una delle conduttrici più amate del nostro Paese. Da ben 13 anni entra quotidianamente nelle case degli italiani con Pomeriggio Cinque e col passare del tempo la professionista napoletana si è conquistata altri spazi, sia la domenica pomeriggio che in prima serata.

Per non parlare dei suoi canali media, su Instagram conta milioni di follower per non parlare di Facebook, Twitter e da qualche mese anche su Tik Tok. E a proposito di social, qualche ora fa Lady Cologno ha condiviso uno scatto amarcord che ha commosso in tanti.

Lady Cologno si mostra al fianco del suo ex compagno Mauro Berardi

Chi segue Barbara D’Urso sui suoi canali media sa perfettamente che condivide delle foto che contengono dei momenti importanti della su vita. Ma non solo, infatti spesso posta delle foto o dei mini video mentre si sta preparando per la diretta o quando si trova in camerino. Ma ultimamente Carmelita si lascia andare anche a dei contenuti nostalgici, e questi sono i preferiti dei suoi follower.

La professionista partenopea da quando c’è l’emergenza sanitari per il Covid-19 pubblica spesso degli scatti insieme al suo ex compagno Mauro Berardi, padre dei suoi due figli. Qualche ora fa, ad esempio. la donna ha scritto la seguente didascalia: “Settembre 1988, la felicità è tutta lì e riuscite a vederla anche voi dietro quella stella rosa”, a corredo di una foto in cui si mostra col pancione ed era in dolce attesa. (Continua dopo il post)

Barbara D’Urso e la foto di quando era incinta

Nello foto in questione una giovanissima Barbara D’Urso mostra un sorriso smagliante e una bellezza acqua e sapone. Come accennato prima, la conduttrice napoletana nello scatto non è da sola. Al suo fianco l’uomo della sua vita che le ha dato di diventare madre per ben due volte.

Il contenuto Instagram in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di likes e commenti d’apprezzamento da parte di coloro che la seguono sul social network. Per questo motivo l’immagine è diventata virale sul web. “Essere mamma è il mestiere più bello del mondo, tu sei una brava conduttrice ma come mamma sarai davvero insuperabile”, le ha scritto una follower sotto il post appena descritto.