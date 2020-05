“Io posso permettermelo…”: Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli alza la voce contro gli haters

Sonia Brganelli nel mirino dei detrattori

Niente da fare, Sonia Bruganelli è finita ancora una volta tra le grinfie dei cosiddetti leoni da tastiera. Quest’ultimi la tallonano non limitandosi ad offendere lei come persona, ma anche come madre e moglie. La moglie di Paolo Bonolis ha il ‘vizio’ di ostentare il suo benessere e ricchezza sui social network, forse lo fa apposta per provocare gli haters.

Di conseguenza molti utenti ne approfittano per riempirla di critiche utilizzando spesso dei termini molto forti. In questi ultimi anni la produttrice ha ricevuto decine e decine di attacchi, ma di recente Lady Bonolis si è voluta prendere una piccola rivincita. In che senso? Andiamo a vedere nello specifico cosa ha fatto.

La moglie di Paolo Bonolis sbotta contro i leoni da tastiera

Sonia Bruganelli principalmente si occupa di comunicazione. Infatti la moglie di Paolo Bonolis ha una società di casting e produzione, la SDL 2005, con cui seleziona i concorrenti o figuranti delle trasmissioni del marito. Negli ultimi anni ad esempio ha reclutato i partecipanti, le comparse e i componenti del mini-mondo di Avanti un altro e Ciao Darwin. Di recente la donna ha rilasciato una lunga intervista e in quell’occasione si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei detrattori che quasi tutti i giorni non la lasciano in pace sui social network.

La Bruganelli ha detto che i soldi che spendo sono suoi, è anche vero che ho la fortuna di poter bypassare le spese che hanno tutti, le spese per l’affitto, piuttosto che luce, gas, perché ha la fortuna di avere accanto una persona che da questo punto di vista le dà serenità. “Posso permettermi delle spese che forse vivendo da sola farei ugualmente, ma con un attenzione diversa”, ha detto la professionista.

Sonia Bruganelli parla dei suoi haters

In una recente intervista, Sonia Buganelli ha mostrato il su dispiacere perché la maggior parte dei commenti negativi arrivino dalle donne. Lei per natura ricerca sempre la complicità femminile ed è portata a fare gruppo con loro, le piace dare una mano se serve, ma si rende che spesso non è così.

“Anzi il livore arrivi più spesso dal genere femminile che non è riuscito a realizzarsi nella vita e con attacchi maschilisti che davvero non fanno onore al genere cui appartengono”, ha ribadito la moglie di Paolo Bonolis. Poi ha ribadito che i social non sono la sua vita. Per lei le cose importanti sono la quotidianità, gli amici, i momenti in cui ha paura, momenti in cui gioisce. “Queste cose non li posto, perché lavorando con i social e con il mondo della comunicazione non mi sono lasciata condizionare più di tanto”, ha concluso l’imprenditrice.