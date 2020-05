Emma Marrone scoppia a piangere in diretta: “Avevo bisogno di farlo, era la mia vendetta…”

Emma Marrone triste su Instagram

Nelle ultime ore Emma Marrone si è mostrata in lacrime sul suo profilo Instagram. La vita purtroppo l’ha messa davanti ad un’altra prova. Per fortuna non c’entra l asua salute, ma qualcosa cui la cantante salentina ci teneva moltissimo. Stiamo parlando di lavoro, ma nello stesso tempo di una sua grande passione: la musica.

Per colpa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, il concerto che l’ex allieva di Amici aveva in programma all’Arena di Verona lunedì 25 maggio, è stato annullato. Tutte le manifestazioni, concerti ed eventi del 2020 sono stati cancellati e rinviati all’anno prossimo per evitare assembramenti e di conseguenza un aumento di contagi. Altri suoi colleghi sono disperati per questa decisione, ma la salute prima di tutto.

La rabbia per il concerto annullato

Ma tornando a parlare di Emma Marrone che potrebbe ricoprire il ruolo di giudice a X Factor, il concerto all’Arena di Verona avrebbe dovuto rappresentare un momento di riscatto. Ricordiamo che negli ultimi anni non è stata proprio una passeggiata per la cantante salentina. Infatti il destino l’ha costretta più volte a dover fare delle pause per combattere battaglie importanti e sconfiggere il male che voleva impadronirsi del suo corpo.

L’ex allieva e direttore artistico di Amici di Maria De Filippi aveva scelto il 25 maggio perché è la data del suo 36esimo compleanno. Realizzando una diretta Instagram, la professionista pugliese ha detto: “Avevo bisogno di fare questo concerto per vendetta nei confronti della vita. Volevo dimostrare di avercela fatta un’altra volta”. In quell’occasione la ragazza si è mostrata ai follower col viso sofferente dovuto alle lacrime . In pratica ha pianto a dirotto per sfogare la sua rabbia e frustrazione. (Continua dopo la foto)

Emma Marrone in lacrime mostra il suo lato debole

In occasione del suo 36esimo compleanno, Emma Marrone ha invitato tutti i suoi seguaci a partecipare a un grande party virtuale. Infatti durante la diretta Instagram la cantane salentina ha aperto il suo cuore confessandosi a 360 gradi, mostrando il suo lato più vulnerabile e fragile che difficilmente mostra in pubblico.

I follower dell’artista pugliese sono abituati a vederla come una guerriera e quasi mai in momenti di sconforto e debolezza. Nonostante le varie avversità, la Marrone non si è mai arresa, anzi, ogni volta è rinata mostrando una grande voglia di vivere e una determinazione che solo poche persone posseggono.