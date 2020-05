Maurizio Costanzo, la confessione: “Ecco che madre è Maria De Filippi…”

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi pronti a festeggiare le Nozze d’argento

Qualche giorno fa Maurizio Costanzo è intervenuto a Vieni da me, il talk di Caterina Balivo che venerdì va in pausa estiva. Il giornalista romano ha spaziato su vari argomenti, ma si è soffermato sul rapporto con la moglie Maria De Filippi. Ricordiamo che tra qualche mese, precisamente il prossimo 28 agosto la coppia raggiungerà un grande obbiettivo, ovvero i 25 anni di matrimonio.

Di conseguenza i due professionisti festeggeranno le Nozze d’argento. Parlando con la conduttrice napoletana, l’81enne ha sottolineato come Queen Mary sia un’ottima madre. La presentatrice pavese e Costanzo sono genitori di Gabriele. Entrambi lo ha preso in affido nel 2002, quando il ragazzino aveva solo dieci anni. Successivamente nel 2004 è stato adottato.

La De Filippi è una brava madre: parola di Costanzo

A Vieni da me, la conduttrice Caterina Balivo ha chiesto a Maurizio Costanzo se Maria De Filippi è una brava madre. Attraverso un collegamento Skype dalla sua abitazione, il noto giornalista romano ha replicato in questa maniera: “Lei è un’ottima madre. Maria è un bellissimo incontro della mia vita. A fine agosto festeggiamo 25 anni di matrimonio”. Il presentatore de L’Intervista, inoltre, ha confessato che non vede l’ora di ha raccontato di rinnovare la sua stima e i suoi sentimenti nei confronti della sua dolce metà.

Parlando di rapporti tra marito e moglie, ad un tratto la situazione si è capovolta. Ovvero Costanzo ha iniziato a porre delle domande alla Balivo. In pratica le ha chiesto come va con Guido Maria Brera. La replica della professionista partenopea ha spiazzato tutti i presenti in studio e di certo anche il pubblico da casa. Per quale motivo?

Caterina Balivo e la confessione sul marito Guido Maria Brera

Caterina Balivo e Guido Maria Brera da circa un mese non vivono più nello stesso tetto. Rispondendo al quesito che gli ha post Maurizio Costanzo, la conduttrice di Vieni da me ha detto che suo marito è andato via di casa il 4 maggio, quando lei è tornata a lavorare in televisione.

“Visto che il Covid-19 c’è ancora, lui ha preferito andare in un’altra casa. Se ne è andato e ci ricongiungeremo una settimana dopo la fine della trasmissione; è un po’ ipocondriaco”, ha rivelato la professionista che la prossima stagione potrebbe lasciare il format e approdare alla domenica pomeriggio.