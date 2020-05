Taylor Mega vittima di una truffa, l’influencer denuncia: “È successa una tragedia” (FOTO)

In queste ore l’influencer Taylor Mega è finita al centro di una polemica a causa di una truffa. La giovanissima bionda di Instagram si è sfogata sui social dopo che sia andato in onda anche il servizio di Striscia la notizia in merito alla vicenda.

Il mestiere dell’influencer ha preso sempre più piede negli ultimi anni, tuttavia, questa tipologia di attività può celare delle situazioni parecchio intricate. Non sempre, infatti, si ha a che fare con aziende oneste e questo è proprio ciò che è accaduto alla protagonista di questo scoop.

Lo sfogo di Taylor Mega

Alcune ore fa, Taylor Mega ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha parlato della truffa subita. La ragazza ci ha tenuto a precisare di essere sempre molto onesta e sincera con tutti i suoi follower. Per tale ragione, nel momento in cui pubblicizza un prodotto di un’azienda, qualunque esso sia, si assicura prima che si tratti di qualcosa di valido. La protagonista, inoltre, viene aiutata anche da tutto il suo staff, sempre pronto a verificare l’attendibilità delle aziende che la contattano.

Purtroppo, però, capita a tutti di sbagliare e di sottovalutare certi aspetti. Una delle ultime collaborazioni avute dalla Mega, infatti, si è rivelata farlocca. L’azienda in questione ha chiesto alla donna di sponsorizzare dei prodotti, ma poi l’ha truffata. La giovane, non è entrata nel merito della vicenda in quanto tutto fosse già stato detto dal servizio su Canale 5 realizzato dal programma satirico di Antonio Ricci. (Clicca qui per il video)

La denuncia dopo la truffa

Nella fattispecie, l’influencer ha sponsorizzato cuscini, prodotti sbiancanti per i denti e siti d’acquisti esortando i suoi follower a comprare. Moltissimi utenti, però, dopo aver effettuato gli ordini si sono visti sottrarre subito l’importo e non hanno mai ricevuto nulla. Dopo l’ennesima denuncia, dunque, Taylor Mega si è resa conto della truffa ed ha immediatamente chiesto scusa ai fan spiegando che fosse completamente estranea alla vicenda. Ovviamente, ha detto di aver già provveduto a sporgere denuncia.

La ragazza ha asserito che, purtroppo, questa è una cosa che capita spesso agli influencer. Tuttavia, la protagonista non ha gradito il fatto che Striscia abbia messo nel calderone solo lei e non altri colleghi che fanno la stessa cosa. Se molti utenti hanno perso cifre comunque irrisorie a causa degli acquisti non andati a buon fine, la Mega ci ha perso la faccia.