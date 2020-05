Francesco Chiofalo con la febbre dal barbiere? “Avevo 37.8”, sul web scoppia il caos (FOTO)

Da quando la situazione in Italia si accinge a raggiungere una completa riapertura delle attività, molte persone ne hanno approfittato per fare tutte quelle cose che per due mesi sono state vietate. Tra queste c’è sicuramente il ritorno da barbieri, parrucchieri ed estetiste. Anche Francesco Chiofalo lo ha fatto, ma il giovane ha spiazzato tutti quando ha di avere la febbre a 37.8.

Molti commercianti stanno facendo misurare la temperatura ai loro clienti per assicurarsi delle loro condizioni di salute. Quando il barbiere di Francesco gli ha puntato l’attrezzo alla fronte, però, la cifra impressa ha segnato una temperatura alquanto alta. Sul web, naturalmente, è subito sorta una polemica.

Il web attacca Francesco per essere andato dal barbiere con la febbre

Diversi utenti hanno accusato Francesco Chiofalo di essere andato dal barbiere nonostante la febbre. Nelle Instagram Stories in questione, infatti, il ragazzo ha prima detto di non aver avuto accesso nel negozio a causa della sua temperatura elevata ma, poco dopo, è apparso con un taglio di capelli del tutto nuovo. Questo, dunque, ha fatto insorgere gli utenti, che lo hanno accusato di aver infranto una delle regole più importanti di questa emergenza sanitaria.

Allo scopo di evitare il susseguirsi di nuove polemiche, quindi, il giovane ha deciso di fare una precisazione chiarendo come siano andate realmente le cose. Il personal trainer ha cominciato col dire di non aver avuto nessun trattamento di favore dal commerciante in quanto, se fosse risultato davvero ammalato, non avrebbe mai avuto accesso nel locale. Ma cosa è accaduto, dunque, al protagonista?

Chiofalo chiarisce tutto

In realtà, quello che è accaduto a Francesco è una cosa molto comune, specie con il caldo. Prima di entrare dal barbiere, infatti, Francesco Chiofalo era stato al sole e questo ha contribuito a far salire la sua temperatura corporea fino a far sembrare che avesse la febbre. Dopo aver atteso all’ombra, allo scopo che il termometro scendesse di gradi, il romano ha avuto libero ingresso nel negozio.

Trascorso il tempo necessario, quindi, la temperatura del giovane è scesa dimostrando che, in realtà, non fosse affatto malato. Il dubbio, però, era venuto ai fan considerando che nelle settimane precedenti il ragazzo aveva ammesso di non stare affatto bene e di avere tosse e febbre alta. Questo, quindi, ha subito fatto scattare sul chi va là gli utenti del web.