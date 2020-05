Netflix: tutte le uscite di giugno 2020

Netflix: nuovi contenuti per il mese di giugno 2020

Non si arresta il successo di Netflix, la piattaforma on demand fondata nel 1997 da Reed Hastings e Marc Randolph in California. Soltanto nel 2008 la piattaforma è diventata un catalogo online per poi raggiungere il pieno successo nel 2013 quando ha pubblicato la serie House of cards – gli intrighi del potere. Netflix oggi conta centinaia di milioni di abbonati.

La piattaforma non riprende solamente serie già prodotte ma da qualche anno contribuisce alla produzione e crea contenuti originali. Non solo, Netflix è diventato anche l’àncora di salvezza di show che sono stati chiusi da altre emittenti.

Ogni mese esce il catalogo in cui si vanno ad aggiungere film, serie tv, anime, ma anche documentari, reality e contenuti originali. Per il mese di giugno ci sono grandi aspettative, in particolare per l’uscita della quarta stagione di Tredici e la terza di Dark. Anche gli abbonati italiani potranno vedere la nuova serie italiana Curon. Ma andiamo per ordine.

Tutte le novità di giugno 2020

Tra le serie tv troveremo disponibili la quarta stagione di Legends of Tomorrow, la nona di Modern Family, la settima di New Girl. Poi ancora la seconda parte dell’ottava stagione di Suits, la stagione diciassette de I Griffin e tutte le stagioni di 24. Ecco invece l’elenco delle serie tv originali Netflix:

Le amiche di mamma – la stagione dell’addio

Tredici, stagione 4

Curon, stagione 1

Dark, stagione 3

La cosa più bella, stagione 2

The Politician, stagione 2

F is for Family, stagione 4

The Order, stagione 2

Nel catalogo dei film, invece, potremo vedere King Arthur, Rampage, I Mercenari 3, Gremlins, LEGO Batman, Ready Player One, Into the Storm, 365 giorni, Senza lasciare traccia, Inganni Online. I film originali saranno:

Proiettile Vagante

Da 5 bloods – come fratelli

Feel the beat

Eurovision Song Contest – la storia dei Fire Saga

Choked: Money talks

The last day of american crime

Per quanto riguarda gli anime troveremo la terza stagione de L’attacco dei giganti, la prima stagione di Marblegen e la terza parte della prima stagione di Baki. Nel seguente elenco, infine, tutti i documentari e i reality: