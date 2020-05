Gemma Galgani pesantemente insultata: “Rinco***onita”, l’attacco dell’ex volto di Uomini e Donne

Gemma Galgani è sempre stato un personaggio molto discusso, ma in questi giorni molte persone l’hanno insultata per come si sta comportando in studio. La dama, infatti, ha accettato la conoscenza di Nicola Vivarelli, un ragazzo 26enne, che ha detto di essere molto interessato a lei.

La storia ha subito fatto storcere il naso a molte persone, ma ancor più impensabile risulta il fatto che la donna abbia deciso di accettare questa assurda conoscenza. Sul web, molte persone hanno manifestato la loro opinione in merito, anche un ex volto del talk show.

Il duro attacco di Karina contro Gemma

Alcuni fan hanno chiesto a Karina Cascella di spiegare cosa pensa della conoscenza tra la dama torinese e Sirius. L’influencer ci è andata giù in modo molto pesante, al punto da dire che la Galgani sia una perfetta rinco***onita. A suo avviso, infatti, stavolta ha davvero esagerato perché è impensabile che una donna di 70 anni si lasci travolgere dalla conoscenza di un ragazzo di quasi 50 anni più giovane. Per tale ragione, Gemma Galgani è stata pesantemente insultata e accusata di aver perso totalmente la brocca.

Inoltre, la Cascella si è soffermata sulla puntata andata in onda ieri pomeriggio. La donna ha commentato l’esterna fatta tra i due piccioncini in abiti eleganti. Gemma indossava un abito principesco, mentre Nicola un completo super elegante. Quest’ultimo, poi, durante tutta l’esterna non ha fatto altro che dire di essere emozionatissimo e di complimentarsi per la bellezza della sua interlocutrice. (Continua dopo la foto)

La Galgani insultata anche sul web

Queste scenette hanno lasciato stupefatti molti telespettatori, tra cui anche Karina. Al momento, a molti non è chiaro il motivo per il quale Gemma Galgani si stia comportando in questo modo. Sul web le opinioni sono contrastanti. Da un lato ci sono coloro i quali credono che la donna si sia lasciata abbindolare dal ragazzo. Dall’altro lato, invece, ci sono utenti che stanno accusando Gemma di essersi prestata a dare luogo a questa messinscena solo per attirare l’attenzione su di sé.

In molti non riescono a credere che una persona della sua età riesca a relazionarsi e a credere nelle parole di un ragazzo così giovane. La resa dei conti, però, è ormai alle porte. Tra pochissimo tempo il programma volgerà al termine e vedremo se la loro conoscenza proseguirà davvero oppure no.