Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, prima intervista di coppia: ‘Che passione!’

Clizia e Paolo: un amore a distanza

Come sapete, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip essendo entrambi concorrenti della quarta edizione. Spesso andavano di notte, da soli, in giardino a parlare per ore e da fuori ovviamente hanno iniziato a vedere un flirt. Hanno impiegato qualche giorno per ammetterlo, ma poi Paolo e Clizia si sono baciati e hanno iniziato la loro relazione.

Clizia, però, è stata squalificata dal reality e questo li ha divisi per oltre un mese. A reality terminato non hanno potuto incontrarsi per l’emergenza Coronavirus. Insomma, per tre mesi hanno vissuto di videochiamate. Ma adesso si sono ricongiunti e stanno vivendo finalmente la loro storia d’amore.

Prima intervista di coppia: ‘Che passione’

La neo coppia ha rilasciato un’intervista doppia al settimanale Chi. Clizia e Paolo non hanno nascosto il loro entusiasmo ma anche una certa positività dopo il periodo di videochiamate. Infatti, Paolo ha ammesso che non è stato male aver avuto tutto il tempo per conoscerla meglio senza avere impegni. Clizia ha poi detto all’improvviso che l’attesa è meglio del momento cruciale, diciamo così, e poi ha esclamato “che passione!”.

Insomma, Clizia ha raccontato della loro prima notte insieme dicendo che è stato tutto pazzesco e ha provato delle forti emozioni. Tutto quello che aveva sentito nei loro baci ha trovato conferma. Adesso hanno soltanto voglia di stare in due, soli, e vivere anche le cose più banali come una passeggiata, un caffè, un gelato. Ci sarà tempo per Paolo di conoscere la figlia di Clizia. In fondo lui è figlio di separati e conosce molto bene le dinamiche.

La coppia ha poi raccontato che quando si sono rivisti sono stati insieme praticamente un giorno intero e che hanno capito che il loro è un amore vero. Clizia, in particolare, ha ammesso di aver fatto un grande lavoro su se stessa per non avvicinarsi più a uomini sbagliati e problematici e adesso vive la situazione con molta più consapevolezza.

I chiarimenti su Live

Clizia Incorvaia ha voluto dire che non ci hanno pensato ma come tutte le persone, finita la quarantena, si sono incontrati. Poi se la sera dopo erano insieme in tv è perché non si sono lasciati e non si lasceranno più. Insomma, ha voluto sminuire un po’ tutto quello che è successo. Voi che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?