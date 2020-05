Cristiano Ronaldo dopo la quarantena il cambio look (FOTO)

Stravolge il suo look Cristiano Ronaldo e chiede l’approvazione dei followers, tanti i consensi per il suo cambiamento

Cristiano Ronaldo ha vinto il premio Goatdi Marca lo scorso 2 aprile. A votarlo sono stati gli utenti del giornale sportivo spagnolo che tramite dei sondaggi con sfide ad eliminazione diretta hanno dato il loro voto. Grazie a questi sondaggi Ronaldo è stato definito miglior calciatore di tutti i tempi.

L’attaccante della Juventus ha infatti vinto il premio dopo aver sconfitto nella finalissima Leo Messi. Il portoghese ha avuto 246mila voti, corrispondenti al il 54%, mentre Messi ha ottenuto 209 mila voti, ovvero il 46% del totale. La sfida è avvenuta durante il lockdown e Cristiano Ronaldo ha ringraziato tramite il suo account Instagram tutti i fan. CR7 in questo periodo di quarantena ha fatto vedere come vive lontano dal calcio, ma ha anche sfoggiato un look nuovissimo. (Continua dopo la foto)

Il nuovo look di Cristiano Ronaldo dopo la quarantena

Non è nuovo Cristiano Ronaldo alle trasformazioni e il calciatore spesse volte ha cambiato look, sorprendendo i suoi fan. La foto pubblicata in queste ore lo mostra nuovamente cambiato e mette anche in evidenza come il portoghese lanci anche delle tendenze.

Fra i personaggi famosi Ronaldo è certamente fra quelli che vengono considerati delle vere e proprie icone, da imitare. I fan impazziscono per lui e spesso colgono le sue trasformazioni captandole come delle mode vere e proprie. Lo scatto mostrato da Ronaldo stavolta però viene messo sotto approvazione dei fan. Infatti, il calciatore ha chiesto se è approvato dai follower nella didascalia.

Ronaldo ha i capelli sciolti e qualche onda morbida

In primis ha ricevuto il consenso positivo di Marcelo, ex compagno di quando giocava del Real Madrid. Ma ha anche avuto l’approvazione da parte di Fagioli, Douglas Costa e Pinsoglio, Bentancur e molti altri. Anche Dany Mota e Staskova, Boattin e Panzeri, che giocano nella squadra femminile bianconera, hanno dato la loro approvazione.

Si è sbilanciata nei commenti anche Anna Tatangelo, la cantante ha infatti messo un mi piace per dire che approva la scelta. Ma cosa ha fatto Cristiano? Il calciatore ha cambiato il taglio e lo ha fatto lungo con i lati rasati. Un nuovo look che sta sfoggiando dopo questo periodo di quarantena e che adesso ha deciso di mettere sotto approvazione dei fan. Il portoghese aveva un piccolo chignon che lascia i lati cortissimi ma adesso ha i capelli sciolti e qualche onda morbida.