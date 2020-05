Luca Bizzarri contro Toti se le sono “cantate” via social per il concerto a Genova

Luca Bizzarri, presa di posizione per il ponte Polcevera di Genova

Luca Bizzarri, noto attore e presentatore, ha avuto uno scontro social con il governatore della Liguria Giovanni Toti a causa dell’inaugurazione del nuovo ponte Polcevera di Genova. Come sappiamo, questo ponte andrà a sostituire il precedente Ponte Morandi protagonista della tragedia di qualche anno fa.

In occasione dell’apertura e dell’inaugurazione del Ponte, il prossimo 27 luglio ci sarà un concerto. Protagonista dello spettacolo sarà l’orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia che andrà in diretta su Rai Tre.

Luca Bizzarri, il colpo basso e fuori luogo di Toti

Luca Bizzarri ha più volte sottolineato di essere contrario all’inaugurazione del Ponte dato che ci sono altre situazioni più importanti sulle quali concentrarsi. Non soltanto, in questo caso bisognerebbe fare silenzio, il silenzio dovrebbe prevalere su tutto il resto. Toti Però ha avuto modo di dire la sua e di affermare che in quei giorni bisognerà invece ricordare quanto avvenuto e stringersi attorno alle famiglie rispettandone il dolore. È importante anche ringraziare tutti coloro che sono stati impegnati nella ricostruzione del ponte.

Poi però è arrivato un gesto che molti hanno definito errato, un colpo basso che non andava fatto. Toti ha rispolverato una foto del 2019, un evento musicale che aveva avuto come presentatore Luca Bizzarri. Quindi ha chiuso il discorso dicendo di essere d’accordo con chi dice che in alcune situazioni bisognerebbe proprio mantenere il silenzio.

La risposta tanto attesa di Bizzarri: il rispetto nei confronti delle 43 famiglie prevale su tutto

Non poteva quindi mancare la risposta di Bizzarri che ha scritto che non si tratta di questioni personali. Si tratta piuttosto di mancanza di rispetto nei confronti delle 43 famiglie che hanno perso le persone care. Non c’è niente da festeggiare sul luogo in cui sono morte tragicamente troppe persone per un errore umano. L’unica cosa positiva del ponte è che ci può consolare e sapere che adesso forse è stato ricostruito con tutto al suo posto quindi dovrebbe essere più sicuro. E anche quando così fosse, cosa ci dovrebbe essere da festeggiare con un evento musicale?

Poi chiude affermando di non avere alcuna elezione vicina, quindi lui non ha motivo di esporre delle idee per mettersi in mostra, se lo ha fatto, lo ha fatto soltanto perché ama dire la sua soprattutto in questioni che lo toccano umanamente. Così è terminata la questione tra i due, adesso non sappiamo se effettivamente il ponte sarà festeggiato o inaugurato come detto perché sono stati tanti ad opporsi proprio come il presentatore.