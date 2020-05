Federica Nargi e Costanza Caracciolo ritornano a fare le veline (VIDEO)

Costanza Caracciolo e Federica Nargi sono tornate a fare le veline per 1 giorno

Costanza Caracciolo e Federica Nargi sono le due veline più amate della storia, infatti sono seguitissime sui social e nonostante lavorativamente parlando si siano separate, sono rimaste legate nella vita di tutti i giorni. Così hanno deciso di fare un piccolo regalo ai follower, mostrandosi su tik tok impegnate in un balletto che ci fa ritornare indietro nel tempo.

Le due così ballano scatenate proprio come ai tempi di Striscia la notizia, uno stacchetto proposto ai fan che lo hanno promosso a pieni voti. Ovviamente per rispetto delle regole del governo, a causa del coronavirus, le due indossano una mascherina che non limita il momento di nostalgia. Ballano sulle note di “Золото ( Rakurs & Ramirez Remix). E subito si torna indietro di qualche anno. Nonostante le veline degli anni successivi siano state sempre all’altezza, loro due sono rimaste nel cuore di tutti forse non soltanto per la professionalità e la bravura ma anche per il loro modo di essere. (Continua dopo la foto)

Costanza Caracciolo e Federica Nargi la loro grandiosa amicizia da Striscia la notizia ad oggi

Costanza Caracciolo e Federica Nargi sono amiche ormai dai tempi di tik tok, televisivamente parlando sono nate insieme proprio grazie al programma e sono riuscite, a differenza di molte altre, a mantenere l’amicizia senza alcuna invidia o rancore l’una nei confronti dell’altra.

Sono inoltre rimaste tanto legate anche ad Antonio Ricci che ha permesso loro di fare un bel lancio nel mondo dello spettacolo. Infatti hanno affermato di aver pensato di regalare uno stacchetto su tik tok anche in suo onore, un modo per ringraziarlo, con i fatti piuttosto che con le parole. Il video delle due amiche, è diventato subito virale.

Ecco come Costanza ha vissuto la quarantena

Chiunque ha avuto modo di vedere che entrambe durante il periodo della quarantena si sono mantenute in ottima forma. Hanno un fisico ed una forma smagliante, solo loro sanno come riescono a farlo, con quale volontà e con quale caparbietà. Così a chi chiede come Costanza si sia mantenuta in forma soprattutto dopo aver partorito da circa due mesi, risponde di aver fatto pilates.

Infatti proprio in piena emergenza coronavirus ha dovuto affrontare il parto della seconda figlia. Non aveva scelta, anche se aveva tanta paura di quello che stava succedendo negli ospedali. Poi non potendo fare chissà quale attività fisica, si è limitata al pilates, ed è riuscita a riprendere la forma smagliante. Non nasconde di aver dedicato anche lei tanto tempo alla cucina.