Richard Herd è morto, il Comandante John dei Visitors si è spento a 88 anni

E’ deceduto a 88 anni Richard Herd, l’attore era diventato celebre per il ruolo del Comandante John in Visitors. Herd aveva preso parte però anche ad altri film famosi come Star Trek e Seinfeld. Apprezzato attore di serie tv cult e cinema, Herd lascia un enorme vuoto e l’annuncio della sua morte ha sconvolto tutti.

L’attore è morto nella mattina del 26 maggio 2020 nella sua casa. La notizia della sua scomparsa ha però fatto il giro del mondo in queste ore. Non si conoscono i dettagli riguardanti le cause della morte ma in questo momento è superfluo parlare di questo. Adesso a piangerlo sono i suoi cari e tutte le persone che erano vicine a lui, oltre ai colleghi.

Iconico il ruolo di Richard Herd in Visitors

Sono stati in tanti infatti gli amici e i colleghi ad inviare messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di Richard Herd. Originario di Boston, l’attore era figlio di un ingegnere scomparso in un tragico incidente mentre si trovava a bordo di uno jet. Herd è stato un volto noto delle serie tv che sono state realizzate tra gli anni settanta e ottanta.

Tuttavia, la maggior parte del pubblico lo ricorda per il suo nella serie Visitors in cui ha interpretato il comandante John. L’attore ha avuto alle spalle una lunga carriera e in passato è stato anche vicepresidente dello Screen Actors Guild. Ha lavorato accanto a grandi attrici come Jane Fonda, e attori del calibro di Jack Lemmon e Michael Douglas.

Una lunga carriera alle spalle

Tutti ricordano il thriller “Sindrome Cinese”, che ha avuto un grande successo. Poi dal 1982 al 1985 ha interpretato Dennis Sheridan nella serie tv “T.J. Hooker” e successivamente è stato anche in “Schizoid”. Fra i film a cui ha preso parte ci sono anche “Sergente Bilko”, “Mezzanotte nel giardino del bene e del male”, “Scappa – Get Out” di Jordan Peele.

L’attore ha anche partecipato come guest star in alcune serie tv come ad esempio da The OC, al momento in onda su Italia 1. E’ stato anche nella serie tv Buffy l’ammazzavampiri, JAG – Avvocati in difesa”, NYPD e Ghost Whisperer. Herd ha preso parte anche a Star Trek: Renegades e Rizzoli & Isles.