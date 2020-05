Marina La Rosa e Cristina Plevani contro Salvo Veneziano “Cretino e caz…one”

Cristina Plevani e Marina La Rosa, un ritorno al passato che i fan hanno tanto apprezzato

Cristina Plevani e Marina La Rosa si sono ritrovate durante una diretta fatta su Instagram, tra rivelazioni e ricordi che i fan hanno tanto apprezzato. La loro è stata l’edizione più amata dal pubblico, forse perché essendo una novità, è stata la più sincera, leale e divertente.

Oggi si sono riunite dopo vent’anni proprio per ricordare tutto ciò che è accaduto dentro la casa del GF. Ovviamente non potevano iniziare la diretta se non dopo aver intonato Una terra promessa, la canzone che ha contraddistinto la loro edizione. Marina in particolare ha voluto sottolineare che quando le è stata proposta la diretta insieme a Cristina, non ha esitato nemmeno un secondo.

Lei sa di essere una persona asociale, non adatta ai social, infatti non riesce ad utilizzarli più di tanto, ma in questa occasione qualcosa l’ha ispirata particolarmente. Lei è il tipo di persona che ama parlare singolarmente, guardando negli occhi l’interlocutore. Non tutti insieme appassionatamente. Un po’ in realtà anche Cristina la pensa allo stesso modo, per lei è soltanto l’inizio, quindi hanno colto questa possibilità, nonostante l’ansia da prestazione.

Cristina Plevani e Marina La Rosa, il battesimo della diretta Instagram inizia con Salvo Veneziano

Cristina Plevani e Marina La Rosa hanno dato il via alla diretta togliendosi subito il sassolino dalla scarpa e tirando in mezzo Salvo Veneziano. Entrambe affermano che sapevano che prima o poi qualcuno avrebbe posto la domanda, quindi meglio parlarne subito. Cristina afferma che se deve proprio parlare di quanto successo, ciò che le ha dato particolarmente fastidio è stata la risata.

Questo è ciò che pensa anche Marina che aggiunge che non vuole assolutamente difenderlo, vuole soltanto motivare quello che è successo, perché non si pensi di lui che sia una cattiva persona o un uomo violento. È soltanto un uomo che ama scherzare e che probabilmente non si è reso nemmeno conto di quello che ha detto.

Due cuori e una capanna, o forse anche tre

Le due donne sono passate alla storia del GF per la relazione con Pietro Taricone. Ai tempi, proprio durante le prime settimane, Cristina e Pietro si avvicinarono tantissimo. Poi subito dopo l’uomo si è avvicinato anche a Marina La Rosa. Ricordiamo benissimo la capannina costruita in salotto per i momenti di intimità. Ecco perché il caso di dire tre cuori e una capanna, non più due.

Ormai questi ricordi sono ricordi felici e divertenti che fanno ritornare indietro nel tempo. Delle due si è sempre parlato come rivali, oggi dimostrano di essere amiche e complici. Marina si è sposata, lavora nel mondo dello spettacolo ed è anche diventata mamma. Cristina invece continua la sua vita nella serenità più assoluta, nulla è cambiato di realmente importante. Qualche anno fa si è sentito parlare di lei non più per la rivalità con la Marina ma per uno scontro con Salvo, niente di grave.