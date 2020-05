Chiara Ferragni dopo le infradito ad un prezzo esagerato arrivano le ciabatte da euro 175,00 (FOTO)

Chiara Ferragni, le sue collezioni continuano a raccogliere consensi

Chiara Ferragni negli anni ha avuto modo di farsi conoscere nel bene e nel male, così ha ricevuto consensi e dissensi. C’è chi la ama, così come c’è anche chi la odia, come succede in qualunque caso.

Le sue collezioni sono tra le più seguite al mondo, perché particolari, ma anche particolarmente costose. Il prezzo è infatti al centro dell’ultima critica e discussione fatta nei suoi confronti. Uno degli ultimi capolavori chiamati in causa è la tuta da lei firmata che nonostante il prezzo, la bellezza di €430 è andata subito sold out.

Ciò che fa impazzire la gente è sapere che nonostante la crisi economica, il coronavirus e tutte le problematiche ad esso legate, ci si lamenta ma poi ci si accontenta di spendere così tanto semplicemente per acquistare una tuta firmata. La stessa cosa sta avvenendo adesso con le ciabatte della Ferragni in vendita a €175. Il costo è stato definito eccessivo da tutti gli utenti, che ovviamente hanno scatenato una vera e propria rissa social nei suoi confronti.

Chiara Ferragni: delle ciabatte di plastica non valgono tutti quei soldi

Chiara Ferragni è stata subito attaccata da chiunque sui social, molti pensano che delle ciabatte di plastica non possano mai valere così tanto. Lei pensa sia normale scegliere questo prezzo di vendita perché sta bene economicamente, ma dovrebbe pensare a chi non può permettersi di spendere quei soldi nemmeno per fare la spesa. Si tratta di uno schiaffo alla miseria. questo si legge sui social, anche se qualcuno sceglie di andarle incontro e difenderla.

C’è infatti chi pensa che non è la scoperta dell’acqua calda il fatto che il brand di Chiara Ferragni e Fedez abbia un costo tanto elevato. È ovvio sia un brand per pochi. La scelta di spendere più o meno una determinata cifra spetta a noi, non siamo costretti a spendere tanto soprattutto se non pensiamo che quel determinato elemento valga il prezzo di vendita predefinito.

Comprate le Defonseca piuttosto che le ciabatte della Ferragni

Qualcuno poi ci va giù pesante, proponendo a coloro che si lamentano l’acquisto delle Defonseca piuttosto che delle scarpe di Chiara Ferragni. Il suo brand è legato al nome, quindi il prezzo non scenderà mai, rimarrà quello base.

Chi può permetterselo è invitato a comprarle, chi non può, dovrà scegliere sicuramente qualcos’altro. Non c’è dubbio sul fatto che nonostante siano delle semplici ciabatte di plastica, anche queste hanno la loro bellezza ed il loro fascino.