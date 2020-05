Wanda Nara, lei come una di noi pancetta e cellulite in bella vista (FOTO)

Wanda Nara, icona della bellezza ma anche lei ha qualcosa da nascondere

Wanda Nara, è da sempre un’icona della bellezza, appare agli occhi di chiunque come una donna perfetta, che non ha niente da invidiare a nessuno perché ha tutto al posto giusto. Invece a quanto pare anche lei, ha qualcosa da nascondere. Ha sicuramente un bellissimo fisico, prorompente, uno sguardo magnetico, sensuale, è ricca di fascino, ma a quanto pare ha qualcosa da nascondere. Potrebbe essere la dimostrazione del fatto che non sempre è oro tutto quello che luccica.

Una delle donne più amate al mondo sia dagli uomini che dalle donne, pubblica sempre foto provocanti e sensuali essendo molto attiva sui social. Riceve tantissimi like, commenti ed approvazioni. Ma nessuno forse ha mai notato la cellulite, che si intravede in foto scattate probabilmente di nascosto mentre è al mare con il marito Mauro Icardi. (Continua dopo la foto)

Wanda Nara, delle fan rubano degli scatti e …

Wanda Nara è vista come una dea o qualcosa di simile, quindi irraggiungibile, eppure i suoi fan hanno dimostrato che non ha niente di più di qualunque donna. Basta un pochino di impegno per avere il suo fisico e poi per quelle che sono le imperfezioni, pazienza. C’è poco da fare. Lei riesce ad essere una dea anche con qualche inestetismo qua e là. Quindi chiunque può raggiungere lo stesso obiettivo.

Gli scatti che sono stati pubblicati sui social hanno inevitabilmente fatto il giro del web in pochissimi giorni. Sono state delle fan a scattarle e a pubblicarle. Ma cosa si vede? Niente di grave. Qualche smagliatura qua e la virgola, dei glutei tonici e lisci, senza dubbio, ma anche un po’ di cellulite.

Diatribe, difese e accuse nei suoi confronti, tutti pronti a dire la propria

Così come sempre succede, tutti si sono scagliati contro di lei, molti hanno scritto che è facile apparire perfette utilizzando Photoshop, filtri e ciò che permette di coprire le imperfezioni del corpo. Altri hanno sostenuto e affermato che è ovvio che una donna dopo 5 gravidanze non possa godere di una perfetta forma fisica nonostante faccia chissà quanto sport durante il giorno.

In tutto questo lei ha scelto di non rispondere, non ha voluto prendere posizione sulla questione. Sicuramente non ha molto da dire in merito. Stessa cosa per quanto riguarda il marito Icardi che ha al suo fianco una donna bellissima, poco importa se con smagliature o senza.