Il Paradiso delle signore replica 28 maggio: Marta ha un malore, Franco delude Paola

Al Paradiso delle signore, nella puntata del 28 maggio, tutto sarà pronto per la registrazione del filmato promozionale che tanto sta mettendo in ansia i vari protagonisti. Nel corso di tale evento, però, ci sarà un imprevisto che renderà Paola un po’ triste.

Agnese, invece, si cimenterà nella ricerca della ragazza ideale per suo nipote Rocco. Roberta, dal canto suo, non sarà nei panni per la pubblicazione del romanzo di Federico. Particolare sgomento desterà Marta, la quale sarà colta da un malore.

Spoiler 28 maggio: Roberta truffata?

Nel corso dell’episodio del 28 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Agnese farà di tutto per trovare una brava ragazza per Rocco. Quest’ultimo sembrerà non riuscire a legare con nessuna fanciulla, per tale ragione, la zia si metterà subito all’opera per rimediare. Secondo il punto di vista della sarta, la persona ideale per suo nipote potrebbe essere Maria Puglisi, amica dell’altra sua nipote Rosalia. Per tale ragione, deciderà di combinare un incontro tra i due.

Roberta, invece, sarà molto emozionata all’idea che il romanzo del suo Federico possa essere davvero pubblicato dall’editore interessato. A smorzare il suo entusiasmo ci penserà Marcello, il quale ha un occhio spiccato nel riconoscere le persone poco sincere e losche. Il giovane subito intuirà qualcosa di sospetto in quanto sta accadendo alla sua amica. Che si tratti solo di una truffa? Il giovane, quindi, provvederà a mettere in guardia la ragazza.

Malore per Marta al Paradiso delle signore

Intanto, al Paradiso delle signore ci sarà grosso fermento per la registrazione del video promozionale. Al centro dell’attenzione ci sarà Paola, la quale vorrà dare luogo ad un ballo romantico con il suo Franco. Quest’ultimo, però, all’ultimo momento dirà di non poter più partecipare all’evento in quanto troppo impegnato al lavoro. A quel punto, allora, Vittorio Conti interverrà in prima persona per risolvere il problema.

Il direttore dello shopping center, infatti, prenderà il posto di Franco e ballerà insieme alla sua donna. Una volta terminate le riprese, l’attenzione si sposterà a casa di Vittorio e Marta. Quest’ultima comincerà a non sentirsi molto bene e renderà partecipe il marito del suo malessere. Il primo pensiero di Conti andrà verso un’ipotetica gravidanza. Per questo motivo, il direttore del grande magazzino chiederà a sua moglie se sia incinta. La puntata, però, si concluderà prima che la protagonista possa dare una risposta.