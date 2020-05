13 anni e 4 lauree: è Record per Jake Rico, il bambino che ha sete di imparare

I bambini oggi sono sempre più protesi alla conoscenza. Ci sono molti piccoli geni che per sete di sapere bruciano le tappe. Ovviamente parliamo di ragazzini che hanno un quoziente intelletti maggiorato, e che dunque riescono ad avanzare in largo anticipo nella scala accademica.

Un po’ come ha fatto Jake Rico, un ragazzo di 13 anni che è diventato la persona più giovane che si sia mai laureata in un college californiano dopo aver conseguito quattro lauree associate nel giro di due anni. 13 anni e 4 lauree è davvero un gran bel record, di cui vanno tutti fieri in famiglia.

13 anni e 4 lauree: la storia di Jake

Jack Rico, 13 anni è un ragazzino che si è iscritto all’università di Fullerton all’età di 11 anni. Pare che in questi giorni andrà a conseguire la sua quarta laurea. Prenderà parte ad una speciale celebrazione di premiazione a La Mirada dopo che la tradizionale cerimonia di laurea è stata annullata settimane addietro a causa della pandemia di COVID-19.

Il Fullerton College ha detto che l’adolescente è il più giovane laureato della scuola. Ovviamente per loro è un grande vanto che il ragazzino abbia frequentato proprio la loro accademia, e che dunque detenga questo primato collegato alla struttura.

Le ambizioni del ragazzo di tredici anni non si esauriscono certo qui. Secondo quanto raccontato dallo stesso Jake Rico, che ha conseguito quattro lauree associate presso la scuola, il prossimo passo sarà quello di frequentare l’Università del Nevada grazie al fatto che ha vinto una borsa di studio completa.

I progetti del giovane

Il ragazzo ha detto che sta progettando di frequentate l’Università per conseguire una laurea in storia, ma non si aspetta che questa sia la fine della sua istruzione. Il giovane ha sete di conoscenza, per lui non è un peso studiare o apprendere, non lo è mai stato.

In occasione di una intervista ha detto “Ho 13 anni, quindi non voglio affrettare tutto. Sto ancora cercando di capirlo, ma voglio solo concentrarmi sull’apprendimento in questo momento. Questo è quello che amo fare”. A chi gli domanda dove si immagina in futuro, il ragazzo non sa rispondere ma di certo essere immerso nei libri e imparare, conoscere e sapere sono le attività che più predilige. Una grande soddisfazione, per lui e per la famiglia, che guarda con orgoglio il suo piccolo figlio di 13 anni e 4 lauree.