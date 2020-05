Benedetta Rossi, avete mai visto la sua casa? Casolare nel verde FOTO

Benedetta Rossi è una delle food blogger italiane più amate del momento. Seguitissima sui social, la cuoca è diventata in men che non si dica, grazie ai suoi canali “Fatto in casa da Benedetta” un vero e proprio punto di riferimento della cucina. Di lei abbiamo imparato, grazie anche alle sue ricette, a conoscere tutto, ma avete mai visto dove vive?

Benedetta Rossi, un paradiso di casa nelle Marche

Sul suo profilo Instagram Benedetta è solita fare delle dirette da casa sua e postare delle immagini e filmati che la ritraggono in questo luogo che sembra quasi essere magico.

La casa sorge in mezzo al verde ed è un antico casolare. Spazi incontaminati, natura e tanta tranquillità.

Gli arredi sono moderni e la cuoca ha optato per il bianco. Uno stile minimal, elegante e raffinato.

Gli attacchi dei fan di Benedetta Parodi, la risposta della cuoca

In queste ultime settimana la Rossi è stata al centro del gossip per una polemica nata a seguito di un attacco degli haters. Nello specifico, sulla bacheca della sua “rivale in cucina” Benedetta Parodi, la cuoca è stata offesa con dichiarazioni molti forti. Molteplici sono stati i commenti offensivi, che hanno spaziato dalla sua forma fisica al fatto che fosse una “contadinella”.

La risposta agli haters è da applausi

Se all’inizio la protagonista ha preferito non controbattere alle accuse che le sono state rivolte, successivamente ha poi deciso di esporsi e dire la sua su quanto è accaduto: “Sì, è vero, sono una contadina. Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema. Sin dal primo giorno ho ritenuto che il buon senso, la coerenza, il rispetto delle persone e la buona educazione siano l’unica strategia da seguire. Non so se sto facendo bene, ma guardando il sorriso di zia Giulietta, lei che è una vera contadina, vedo serenità, soddisfazione, saggezza e un pizzico di ironia…io vorrei essere così!!”.

Parole che sono state fortemente apprezzate da tutti i suoi follower che si sono complimentati per la sua genuinità e per il suo essere autentica sempre. Benedette, in fondo, piace anche e soprattutto per il suo essere mai artefatta e per il suo non inginocchiarsi alle “regole” del web e tutto quello che ne segue per un’immagine sempre perfetta.