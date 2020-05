Uomini e Donne, la madre di Giovanna: ”Ha sofferto molto”

Giovanna Abate continua il suo percorso all’interno di Uomini e Donne per conoscere i suoi corteggiatori e arrivare alla scelta finale. Alla sua ”corte” ci sono Sammy, Alessandro Graziani e il misterioso Alchimista. Giovanna non sembra trovare pace, continuamente destabilizzata dall’atteggiamento e dalle domande di Sammy, che vorrebbe al suo fianco una donna matura e non una ragazzina. Nella puntata andata in onda oggi 27 maggio su Canale 5, i due hanno litigato per l’ennesima volta in esterna.

Il corteggiatore trentacinquenne di Giovanna le ha chiesto cosa l’ha attratta di lui, visto che hanno due personalità opposte. La Abate, infastidita, ha ribadito al suo pretendente di essere abbastanza matura da sapere ciò che vuole. Intanto, la madre della tronista di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv, nella quale ha svelato un lato nascosto di Giovanna.

Uomini e Donne, parla la madre di Giovanna Abate

Spesso, durante le puntate di Uomini e Donne, Giovanna non fa mistero di far fatica a fidarsi degli uomini e di aver paura di andare incontro ad una delusione. Il bisogno di certezze sembra derivare da un passato difficile, come ha rivelato la madre nella sua intervista a Nuovo Tv.

La mamma di Giovanna Abate ha raccontato di essersi separata dal marito abbastanza presto. Giovanna aveva sette anni e chiedeva ai genitori di tornare insieme, in quanto soffriva molto. Una ferita che ha segnato nel profondo la bella tronista di Uomini e Donne, come dice la madre. Proprio per questo, la donna le ha raccomandato di agire con prudenza. Riguardi invece la scelta di Giovanna di corteggiare Giulio Raselli, è sempre stata contraria. I modi freddi dell’ex tronista non le sono piaciuti, ma assicura che Giovanna era davvero presa da Giulio.

Le speranze della mamma di Giovanna Abate

La madre di Giovanna ha poi rivelato che sua figlia non ha avuto molte storie d’amore e che l’ultimo fidanzato l’ha fatta soffrire molto. Proprio per questo, il cugino ha pensato di chiamare la redazione di Uomini e Donne, nella speranza che Giovanna trovasse finalmente l’amore. La donna sogna per Giovanna un ragazzo posato e di cultura, che la facesse davvero felice.

Nel frattempo, il famoso Alchimista ha svelato la sua identità, lasciando stupiti tutti. Giovanna sembra essere presa dal ragazzo dai modi educati e gentili, capace di corteggiarla e stupirla con ogni suo piccolo gesto. Chi sceglierà tra lui, Sammy ed Alessandro? Non manca molto al termine di questa edizione di Uomini e Donne, dunque l’attesa sta per finire.