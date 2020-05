Giulia Salemi svela il vero motivo della fine della storia con Francesco Monte

Giulia Salemi e Francesco Monte: tradimento?

Nella terza edizione del Grande Fratello Vip Giulia Salemi aveva intrapreso un corteggiamento ferrato nei confronti di Francesco Monte. Quest’ultimo voleva riscattarsi dopo il famoso canna-gate a L’Isola dei Famosi, ma ben presto si è parlato di lui solamente in relazione all’influencer. Da fuori la curiosità era grande ma a tutti sembrava chiara una cosa: Giulia era già innamorata, mentre lui non era preso da lei.

Verso la fine del percorso nel reality, dopo tanti litigi e qualche bacio, alla fine Francesco e Giulia hanno iniziato una relazione e sembravano felici insieme tanto che condividevano anche il lavoro. Dopo alcuni mesi, però, l’influencer ha annunciato improvvisamente la rottura.

Appena un mese dopo Francesco era già fidanzato con Isabella De Candia dichiarando grande amore e sui social c’è stato grande scompiglio per questo. I fan di Giulia hanno portato avanti per mesi la teoria del tradimento, mai dichiarata da lei e smentita più volte da lui. Tuttavia, adesso Giulia è tornata a parlarne.

Giulia Salemi svela i motivi della rottura

Giulia Salemi continua ad essere molto seguita sui social nel suo lavoro da influencer e non solo. Da poco ha anche pubblicato un libro dal titolo Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato. Tra le pagine ci sono le sue sconfitte, i suoi pensieri in una sorta di diario per aiutare chi ha vissuto le stesse emozioni e vicende.

In un’intervista a Chi Giulia ha riposto alla domanda che ormai tutti si fanno: qual è il vero motivo della fine della relazione con Francesco Monte? L’influencer e modella ha risposto che nel libro non ha parlato di lui, ma di come era lei quando stava con lui. La cosa è sensibilmente diversa. Ha precisato che non poteva non farlo anche se non ha mai voluto creare gossip perché non si sente una carnefice e neanche una vittima.

Alla fine Giulia ha chiuso quel capitolo con una frase giocosa ma che dice come sono andate davvero le cose: “la verità è che non gli piaci abbastanza“. Insomma, nessun tradimento, solamente un mancato sentimento da parte di Francesco Monte che non considerava Giulia speciale tanto quanto lo considerava lei. Voi che cosa ne pensate?