Oroscopo 28 maggio 2020: Bilancia più risoluti, belle emozioni per i Leone

L’Oroscopo del 28 maggio designa una giornata all’insegna delle belle emozioni per i Leone. I Cancro continuano ad essere preoccupati per le finanze, mentre i Bilancia devono risolvere qualche situazione in sospeso.

Previsioni 28 maggio da Ariete a Vergine

Ariete. Spesso l’istinto è stata un’arma vincente per voi, stavolta, però, potrebbe trarvi in inganno. Le stelle sono positive anche se il vostro stato d’animo non sembra essere dei migliori. È il momento di fare delle piccole scelte che riguardano la vostra vita e le vostre abitudini. Buone opportunità in arrivo anche nel lavoro.

Toro. La giornata odierna potrebbe essere contrassegnata da un po’ di nervosismo generale. Prestate attenzione a qualche piccolo disguido in famiglia e nelle faccende legate alla casa. A lavoro c’è una netta ripresa di cui, però, potreste non rendervi conto subito. Pian piano, però, riacquisterete la vostra forma fisica e la serenità.

Gemelli. Spesso i nati sotto questo segno tendono a cimentarsi in più attività contemporaneamente. Questo, però, contribuisce a rendervi poco attenti e precisi nelle cose che fate, specie nel lavoro. In amore, invece, siete più propensi a delle conoscenze fugaci e colme di passione. Ci sono dei piccoli ostacoli da superare e lo farete solo mantenendo la calma e la lucidità.

Cancro. Le finanze, in questo momento, continua a rappresentare il vostro tallone d’Achille. Ad ogni modo, a parte queste piccole preoccupazioni, per il resto la giornata si prospetta abbastanza serena. In amore state attraversando un periodo di grande tranquillità e serenità emotiva. Anche nel lavoro potrebbero esserci degli sviluppi interessanti.

Leone. Il Leone ama sentirsi al centro dell’attenzione, amato e corteggiato. Oggi 28 maggio, l’Oroscopo vi anticipa che la Luna entrerà nel vostro segno e questo vi renderà particolarmente desiderosi di amare e di sentirvi amati. Attenzione a qualche piccola discussione in famiglia specie con la figura materna. Giornata piena e propositiva anche nel lavoro.

Vergine. Molti di voi hanno lasciato questioni in sospeso e decisioni in bilico. Questo è il momento giusto per fare chiarezza e mettere a punto determinate cose. L’amore sarà in ripresa e molte cose che prima vi sembravano insopportabili adesso stanno cominciando a fare parte della vostra routine. Non siate troppo esigenti e date tempo al tempo.

Oroscopo fino a Pesci

Bilancia. Se tra voi c’è qualcuno che ha vissuto dei problemi di coppia, adesso è il momento di affrontarli. È inutile continuare a lasciare delle situazioni in bilico, questo non fa altro che farvi sentire in trappola. Le storie logore vanno chiuse al più presto, mentre laddove c’è speranza è il caso di fare qualcosa per recuperare.

Scorpione. Ci sono belle novità in vista per i nati sotto questo segno, ma adesso non siete nella condizione adatta per vedere di buon occhio i cambiamenti. Mai come in questo periodo sentite il bisogno di non cambiare le vostre abitudini e di raggiungere un equilibrio che vi manca da un po’ di tempo. L’amore va bene, ma oggi potrebbe esserci qualche piccola incomprensione.

Sagittario. Solo i più abili riusciranno ad ottenere delle importanti soddisfazioni nel lavoro. Le stelle sono dalla vostra parte in questo senso, ma dovrete giocare bene le vostre carte. Il periodo è particolarmente stressante e pieno di cose da fare e di responsabilità. La scelta più semplice sarebbe quella di scappare dai problemi, ma questa non sarebbe la cosa giusta.

Capricorno. L’Oroscopo del 28 maggio preannuncia una giornata molto attiva e propositiva per voi. Sarete decisamente più carichi e in forma rispetto ai giorni passati, pertanto, vi sentirete in grado di cimentarvi in nuovi progetti. Chi vi sta accanto, adesso, non può far altro che lasciarsi travolgere dal vostro entusiasmo e dall’euforia.

Acquario. Molti Acquario stanno gradualmente uscendo da un periodo molto delicato, sia dal punto di vista emotivo sia lavorativo. L’amore procede bene, ma dovete prestare un po’ di attenzione in più al vostro partner. A lavoro, invece, c’è una netta ripresa dopo un periodo non propriamente roseo. Approfittate della situazione per avanzare le vostre richieste.

Pesci. C’è da fare ordine nella vostra vita. Sia in amore sia nel lavoro siete un po’ confusi. Oggi potreste provare la sensazione di non sentirvi né nel posto giusto né tanto meno nel momento giusto. Questo senso di insicurezza vi accompagnerà ancora per un po’ di tempo, pertanto, dovrete continuare a tenere duro e a essere forti.